"Vezekelni fogok egész életemben" - megdöbbentő vallomással sokkolta a bíróságot az angyalföldi gyilkos

Az angyalföldi gyilkossággal vádolt T. Róbert Dániel vallomást tett a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség szerint 2023. júliusában brutális kegyetlenséggel megölte 27 éves barátnőjét, Petrát, majd napokig a Római-parton bujkált egy elhagyatott épületben.
A férfi előéletéről kiderül, hogy elkezdett egy főiskolát, azonban már nem fejezte be. Később egy informatikai cégnél dolgozott, sokáig kölcsönökből próbálta magát fenntartani. Magánszemélyeknek ma is tartozik 4 millió forinttal, büntetve pedig még nem volt.
- A gyerekkorom kifogástalan volt. A szüleimmel Rózsadombon éltem. A szüleim egyéni vállalkozók voltak, órákkal kereskedtek. A gazdasági válság idején felvettek 5-5 millió forint hitelt, majd elvesztették a munkájukat. Számtalanszor felmerült a lakás eladása, de azt mondták, ne gondoljak rá, majd megoldják – mondta Dániel, és hozzátette, nem sokkal később az édesapja rákban elhunyt, így megörökölte az ingatlant és a tartozást is. A lakást elvesztette, ezért albérletbe költözött.
Mindig is voltak párkapcsolataim, de hibát hibára halmoztam
- mondta T. Róbert Dániel, aki így folytatta:
Petrát a Tinderen ismertem meg. A második találkozásunk után járni kezdtünk, majd több bőrönddel áthozta hozzám a ruháit, egyszóval hozzám költözött
– fogalmazott a vádlott.
Petrával 2023. május 4-én ismerkedett meg, és 12-én találkoztak először személyesen egy ebéd keretében. Elmentek egy étterembe, ahol nagyon jól érezték magukat. Olyannyira, hogy a randevút még aznap megismételték, a második alkalommal egy fagyizót választottak.
T. Róbert Dániel azt is elmesélte, hogy később a lány szüleivel is megismerkedett, mi több, Petra édesapja még teniszezni is meghívta. Akkor Dániel elesett a salakos pályán, és mindkét tenyere megsérült. A férfi mindehhez hozzátette, hogy egy alkalommal Petra páros belépőt nyert a Balaton Soundra, ahova a lány a testvérével kívánt elmenni. Ezen összevesztek, mert Dániel nem tartotta helyénvalónak, hogy két fiatal lány kettesben szórakozzon.
Ezután a gyászoló családhoz szólt:
Elképzelni sem tudom, mekkora veszteség érte önöket. Vezekelni fogok egész életemben, hiszen elvesztették a lányt, akit felneveltek. Petrát nagyon szerettem, és sosem akartam bántani.
A férfi Zumbok Gabriella bírónő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a párkapcsolataiban mindig is hősszerelmes típus volt.
