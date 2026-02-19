"Vezekelni fogok egész életemben" - megdöbbentő vallomással sokkolta a bíróságot az angyalföldi gyilkos

Az angyalföldi gyilkossággal vádolt T. Róbert Dániel vallomást tett a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség szerint 2023. júliusában brutális kegyetlenséggel megölte 27 éves barátnőjét, Petrát, majd napokig a Római-parton bujkált egy elhagyatott épületben.

Az angyalföldi gyilkosság elkövetője, T. Róbert Dániel a bíróságon Fotó: Kovács Dávid / Bors

A férfi előéletéről kiderül, hogy elkezdett egy főiskolát, azonban már nem fejezte be. Később egy informatikai cégnél dolgozott, sokáig kölcsönökből próbálta magát fenntartani. Magánszemélyeknek ma is tartozik 4 millió forinttal, büntetve pedig még nem volt.

- A gyerekkorom kifogástalan volt. A szüleimmel Rózsadombon éltem. A szüleim egyéni vállalkozók voltak, órákkal kereskedtek. A gazdasági válság idején felvettek 5-5 millió forint hitelt, majd elvesztették a munkájukat. Számtalanszor felmerült a lakás eladása, de azt mondták, ne gondoljak rá, majd megoldják – mondta Dániel, és hozzátette, nem sokkal később az édesapja rákban elhunyt, így megörökölte az ingatlant és a tartozást is. A lakást elvesztette, ezért albérletbe költözött.

Mindig is voltak párkapcsolataim, de hibát hibára halmoztam

- mondta T. Róbert Dániel, aki így folytatta:

Petrát a Tinderen ismertem meg. A második találkozásunk után járni kezdtünk, majd több bőrönddel áthozta hozzám a ruháit, egyszóval hozzám költözött

– fogalmazott a vádlott.

Petrával 2023. május 4-én ismerkedett meg, és 12-én találkoztak először személyesen egy ebéd keretében. Elmentek egy étterembe, ahol nagyon jól érezték magukat. Olyannyira, hogy a randevút még aznap megismételték, a második alkalommal egy fagyizót választottak.

Az angyalföldi gyilkos bocsánatot kért Petra szüleitől Fotó: Kovács Dávid / Bors

Így ismerkedett meg az angyalföldi gyilkos az áldozatával

T. Róbert Dániel azt is elmesélte, hogy később a lány szüleivel is megismerkedett, mi több, Petra édesapja még teniszezni is meghívta. Akkor Dániel elesett a salakos pályán, és mindkét tenyere megsérült. A férfi mindehhez hozzátette, hogy egy alkalommal Petra páros belépőt nyert a Balaton Soundra, ahova a lány a testvérével kívánt elmenni. Ezen összevesztek, mert Dániel nem tartotta helyénvalónak, hogy két fiatal lány kettesben szórakozzon.