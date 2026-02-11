Botrány a bíróságon: saját lányát lőtte le, mégsem emeltek vádat az alkoholista apa ellen

A 23 éves Lucy Harrisont alkoholista apja lőtte le texasi otthonában, mindössze órákkal azelőtt, hogy a karácsonyi ünnepek után hazarepült volna. A warringtoni lányt apja, Kris Harrison házában találták meg 2025. január 10-én.

Nem emeltek vádat az alkoholista gyilkos ellen Fotó: Pexels

Rendőrségi dokumentumok szerint a fiatal nővel egyetlen lövés végzett, amely mellkason találta, ám a hatóságok júniusban úgy döntöttek, senkit sem vádolnak meg a gyilkossággal kapcsolatban.

Lucy édesanyja, Jane Coates ezt felfoghatatlannak találja, nem hiába, hiszen később kiderült, hogy lánya halálát az alkoholista Kris okozta.

Megdöbbentő és felfoghatatlan számunkra, családtagjaink és barátaink számára, hogy senki sem vonható felelősségre azért, ami a lányommal történt

- mondta.

Bíróságon tört ki a botrány az alkoholista apuka miatt

A bíróságon Mr. Harrison képviselője azzal vádolta meg a halottkémet, hogy úgy beszél velük, mintha az apa lenne a gyilkos. Ms. Coates ügyvédje azonban elmondta: az apa hazudott a rendőrségnek az alkoholfogyasztásáról, és szerinte a halottkémnek inkább ezzel kellene foglalkoznia.

Miközben Mr. Harrison nem jelent meg a bíróságon, Coates és lánya barátja, Sam Littler csendben hallgatták, ahogy mindkét oldal a halottkémet támadja. Littler Lucyval volt a látogatás idején, ám az ő vallomására még nem került sor. A rendőrség szerint az incidens helyszínén öt ember tartózkodott, közülük kettő gyermek volt.

Lucy diplomát szerzett divatbeszerzésből és kereskedelemből a Manchester Metropolitan Egyetemen, majd adminisztrációs asszisztensként kezdett dolgozni.

A lány drog- és alkoholtesztje negatív lett, néhány órával halála előtt pedig még a hóban pózolva fotózkodott. Az édesanya a lánya temetésén elmondta, hogy Lucy félelem nélkül élte az életét, ezért most ő is tovább fog harcolni érte. A vizsgálat és a bírósági tárgyalások még folyamatban vannak – írja a Daily Mail.