Az utolsó pillanatban érkezett a segítség: végezni akart magával egy tini lány az ózdi Bolyki-tónál

Egy 17 éves tini lányt a végzetes döntése vezette az ózdi Bolyki-tó partjához az újév első napján, ahova a rendőröket is azonnal értesítették.
Az intenzív, több irányból is induló keresés éjfél magasságában kezdődött meg a hideg sötét időben és kevés látótávolsággal. Az ózdi Rendőrkapitányság munkatársai sikeresen megtalálták a tó szélén álló lányt a nehéz körülmények ellenére. Az elemlámpájukkal egyértelműen látták, hogy a lány egyik lába már a tóba ért, így a rendőrök siettek a tini segítségére, akit már nem sok választott el a végső lépésétől.
A kétségbeesett lányra azonnal adtak meleg takarót, rendőrautóba ültették, majd együtt megvárták a mentőszolgálat munkatársait - írja a Boon.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.