Az utolsó pillanatban érkezett a segítség: végezni akart magával egy tini lány az ózdi Bolyki-tónál

kétségbeesett
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 16:40
öngyilkossági szándéköngyilkosság
A rendőrök az utolsó pillanatokban érkeztek a meg a helyszínre. A tini lány élete nem sokon múlt...
Amy Mans
Egy 17 éves tini lányt a végzetes döntése vezette az ózdi Bolyki-tó partjához az újév első napján, ahova a rendőröket is azonnal értesítették.

alt=A tini lány végezetes döntésre szánta el magát az újév első óráiban, az ózdi Bolyki-tónál. A rendőrök éppen meg tudták menteni az életét
A tini lány végezetes döntésre szánta el magát az újév első óráiban, az ózdi Bolyki-tónál. A rendőrök éppen meg tudták menteni az életét / Fotó: Gáll Regina / Bors

A tini lány teljesen kétségbe volt esve

Az intenzív, több irányból is induló keresés éjfél magasságában kezdődött meg a hideg sötét időben és kevés látótávolsággal. Az ózdi Rendőrkapitányság munkatársai sikeresen megtalálták a tó szélén álló lányt a nehéz körülmények ellenére. Az elemlámpájukkal egyértelműen látták, hogy a lány egyik lába már a tóba ért, így a rendőrök siettek a tini segítségére, akit már nem sok választott el a végső lépésétől. 

A kétségbeesett lányra azonnal adtak meleg takarót, rendőrautóba ültették, majd együtt megvárták a mentőszolgálat munkatársait - írja a Boon.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
