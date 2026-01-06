Az utolsó pillanatban érkezett a segítség: végezni akart magával egy tini lány az ózdi Bolyki-tónál

Egy 17 éves tini lányt a végzetes döntése vezette az ózdi Bolyki-tó partjához az újév első napján, ahova a rendőröket is azonnal értesítették.

A tini lány végezetes döntésre szánta el magát az újév első óráiban, az ózdi Bolyki-tónál. A rendőrök éppen meg tudták menteni az életét / Fotó: Gáll Regina / Bors

A tini lány teljesen kétségbe volt esve

Az intenzív, több irányból is induló keresés éjfél magasságában kezdődött meg a hideg sötét időben és kevés látótávolsággal. Az ózdi Rendőrkapitányság munkatársai sikeresen megtalálták a tó szélén álló lányt a nehéz körülmények ellenére. Az elemlámpájukkal egyértelműen látták, hogy a lány egyik lába már a tóba ért, így a rendőrök siettek a tini segítségére, akit már nem sok választott el a végső lépésétől.

A kétségbeesett lányra azonnal adtak meleg takarót, rendőrautóba ültették, majd együtt megvárták a mentőszolgálat munkatársait - írja a Boon.