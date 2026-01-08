Döbbenet: babakocsival jártak lopni, vádat emeltek a zalai nők ellen

Kiskorú gyerekekkel és babakocsival járt lopni az a két nő, aki ellen lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat Lentiben - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-vel.
Németh Eszter tájékoztatása szerint a másodrendű vádlottként szereplő 28 éves budapesti nő 2024 novemberében kiskorú gyermekeivel együtt néhány napra Lentibe érkezett látogatóba 21 éves sógornőjéhez, az ügy elsőrendű vádlottjához. Ők ketten elhatározták, hogy a napi bevásárlásaik alkalmával rendszeresen élelmiszert lopnak egy helyi élelmiszer-áruházban azokat a magukkal vitt babakocsiban elrejtve.
Úgy mentek be az üzletbe, hogy magukkal toltak egy üres babakocsit, a másodrendű vádlott pedig magával vitte öt- és hétéves gyermekét is. A vádlottak a vásárlás során a polcokról levett termékeket a babakocsiba, illetve annak alsó rekeszébe pakolták. A lopásban a gyerekek is részt vettek, egyikük a saját zsebébe, másikuk pedig szintén a babakocsi alsó rekeszébe rejtett el egy-egy terméket.
A két nő a babakocsiban elhelyezett termékek közül néhányat kifizetett, a többit azonban a babakocsiban hagyva magukkal vitték.
Másnap a vádlottak a gyerekekkel együtt visszamentek az üzletbe, ekkor a babakocsiban ülő gyermek mögé, a babakocsi aljába, valamint az egyik gyerek zsebébe rejtve loptak termékeket. A két nő magatartása azonban már feltűnt a bolti eladóknak, ezért a biztonsági őr végig figyelemmel kísérte a kamerákon a tevékenységüket. Amikor a babakocsiba és egy kézitáskába rejtett áruval a vádlottak fizetés nélkül akartak távozni, a biztonsági őr megállította és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta őket.
Összesen közel 32 ezer forint kárt okoztak, amelyből a tettenéréskor hatezer forint megtérült.
A másodrendű vádlott azzal, hogy a kiskorú gyermekei jelenlétében, általuk észlelhető módon, továbbá a cselekménybe bevonva őket követett el lopást, a gyermekek erkölcsi fejlődését veszélyeztette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.