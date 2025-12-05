Kifosztották az áruházakat Vas vármegyében, így trükköztek a tettesek - Videó

Újabb részletek derültek ki arról a lopássorozatról, amely hónapokon át okozott fejtörést több Vas vármegyei áruháznak. A Vas Vármegyei Főügyészség közleménye szerint két férfi és egy nő összehangolt módszerrel tulajdonított el különböző termékeket, jellemzően élelmiszereket.

A rablássorozat most lezárult Vas Vármegyében

Fotó: Police.hu

Komoly büntetés vár a tolvajokra Vas vármegyében

A vádirat szerint a trió előre kiosztotta a szerepeket: mindhárman együtt pakolták tele a bevásárlókocsikat, majd az egyik férfi a kijárathoz ment és kívülről kinyitotta a mozgásérzékelős ajtót. Amint az ajtó kinyílt, a másik férfi gond nélkül kitolta a megpakolt kocsit az áruházból. A módszer egyszerű volt, de annál hatékonyabb.

A vádlottak 2024 decemberében 43 ezer forintos, 2025 januárjában pedig 202 ezer forintos kárt okoztak, egy harmadik alkalommal további 163 ezer forint értékű árut vittek ki fizetés nélkül. A termékek visszavételével 365 ezer forint megtérült, ám az ügy így is komoly következményekkel járhat számukra.

A három elkövető ellen többrendbeli, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett lopás miatt emelt vádat a Sárvári Járási Ügyészség. A büntetőjogi felelősségükről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni, írja a VAOL.

A hatóságok arra kérik az áruházakat, hogy hasonló módszerek gyanúja esetén mielőbb értesítsék a rendőrséget.