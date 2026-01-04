Most jött: teljes útzár van a főúton, óriási csattanás jelezte a bajt

Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Rácalmás térségében vasárnap kora este - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. Azt írták, a főút 62-es kilométerénél, Rácalmás közelében két gépjármű összeütközött. A rendőrök teljes útzár mellett végzik a helyszínelést és a műszaki mentést. A forgalmat Rácalmásra terelik.
Mint azt megírtuk, korábban összeütközött három személyautó az M5-ös autópályán Ócsa közelében, a baleset miatt egy időre lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát, de a korlátozást mostanra már feloldották. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
