Mentőhelikopter szállt le az M5-ösön, lezárták a Budapest felé vezető oldalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 13:33
Tömegkarambol történt Ócsánál. Az M5-ösön még zajlik a mentés.
Bors
A szerző cikkei

Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalát Ócsánál.

Mentőhelikopter szállt le az M5-ösön
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Tömegkarambol az M5-ösön

Összeütközött három személyautó az M5-ös autópályán Ócsa közelében, a baleset miatt lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát - közölte a katasztrófavédelem vasárnap.

A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

