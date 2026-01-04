Mentőhelikopter szállt le az M5-ösön, lezárták a Budapest felé vezető oldalt

Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalát Ócsánál.
Összeütközött három személyautó az M5-ös autópályán Ócsa közelében, a baleset miatt lezárták a sztráda Budapest felé vezető oldalát - közölte a katasztrófavédelem vasárnap.
A műszaki mentést a dabasi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
