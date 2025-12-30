Borzalmas: ismét szörnyű haláleset történt Szentlőrincen

Ismét tragikus haláleset történt Szentlőrincen, ahol kedden délelőtt egy férfi életét már nem tudták megmenteni a kiérkező hatóságok. A Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2025. december 30-án 11 óra 56 perckor riasztották műszaki mentéshez, miután a férfit napok óta nem tudták elérni a hozzátartozói.

Szentlőrinc tragédiák színtere lett.

Illusztráció: Pexels

Újabb tragédia Szentlőrincen

Az önkéntes tűzoltók ajtónyitás miatt vonultak a helyszínre. A szakemberek szakszerűen hatoltak be az ingatlanba, azonban a lakásban tartózkodó férfi életét már nem lehetett megmenteni.

Az esethez a szigetvári hivatásos tűzoltók, az Országos Mentőszolgálat munkatársai, valamint a rendőrség is kivonult. A beavatkozás során a tűzoltók az erkélyen keresztül jutottak be az épületbe annak érdekében, hogy a lehető legkisebb károkozással biztosítsák a hozzáférést a társhatóságok számára. A gyors és összehangolt intézkedés ellenére a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani, írja a BAMA.

A települést különösen megrázta az újabb tragédia, hiszen nem ez volt az első haláleset az ünnepi időszakban. Karácsony első napján, december 25-én egy középkorú férfi az utcán sétálva lett rosszul és esett össze Szentlőrincen.