Temetésen sült el a fegyver: két ember is életét vesztette a templomi lövöldözésben

Két ember is életét vesztette a Salt Lake Cityben történt templomi lövöldözés során.
A támadás a The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints mormon templom parkolójában történt szerdán, miközben éppen egy temetés zajlott, amelyen több tucat ember vett részt: a rendőrség szerint a támadásban érintettek mind felnőttek voltak.
Brian Redd, a Salt Lake City-i rendőrfőnök elmondta:
Nem hisszük, hogy ez egy vallás elleni célzott támadás lett volna, vagy bármi ehhez hasonló.
Ennek ellenére a rendőrség abban sem biztos, hogy a lövöldözés véletlenszerű volt, és egyelőre nincs gyanúsítottja sem az ügynek.
Egy helybeli, Brennan McIntire elmondta, hogy a feleségével, Kennával tévénézés közben hallották meg a lövéseket a parkoló melletti lakásukból. McIntire ekkor felugrott a kanapéról, majd kiszaladt, hogy megnézze, mi történt.
Amint odaértem, láttam valakit a földön. Az emberek körülötte álltak, sírtak és vitatkoztak.
Ezt követően mintegy száz rendvédelmi jármű jelent meg a helyszínen, és helikopterrel is átvizsgálták a várost, de gyanúsítottat nem találtak.
Erin Mendenhall polgármester így nyilatkozott a támadással kapcsolatban:
Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie egy istentiszteleti hely közelében. Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie egy élet ünneplése során.
A templom központja Salt Lake Cityben található, és Utah 3,5 millió lakosának körülbelül a fele ehhez a valláshoz tartozik. Az olyan templomok, mint ahol a lövöldözés is történt, a város és az állam számos településén megtalálhatók - írja az AP News.
