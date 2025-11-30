Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató: zsaruk és koporsó fogadta a lakókat a ferencvárosi épületben – a rendőrség elmondta, mi történt

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 18:07 / FRISSÍTÉS: 2025. november 30. 19:18
koporsóIX. kerületFerencváros
Órákon keresztül nyomozott a rendőrség szombaton, november 29-én délutántól a IX. kerületi Dandár utcában. Az egyik lakó ugyanis elhunyt, a ferencvárosi lakásba csak a tűzoltók tudtak bejutni. A folyosón azonban sokkoló látvány fogadta a lakókat: az ajtó elé egy koporsót tettek.

Ijesztő jelenetek és órákon át tartó, hosszú helyszínelés árnyékolta be a IX. kerületi Dandár utca lakóinak nyugodt, csendes, pihenésre szánt hétvégéjét. Szombaton délután ugyanis tűzoltók, mentősök, majd később nyomozók hada lepte el az utca egyik háztömbjét és igyekeztek bejutni a ferencvárosi ház egyik lakásába.

Durva látvány fogadta a ferencvárosi lakókat: koporsó hevert a folyosón.
A ferencvárosi épületben rengeteg rendőr dolgozott, a folyosón pedig egy koporsó hevert    Fotó: Bors

Dráma Ferencvárosban: rendőrség és folyosón heverő koporsó fogadta a lakókat

Először a tűzoltók mentek fel az egyik lakásba: létrát támasztottak a ház oldalához, majd kívülről próbáltak bejutni. Ezután a rendőrök egymás után érkeztek a lakásba, és órákon keresztül ott is maradtak. A lakók ijedten találgatták, hogy vajon mi történhetett szomszédságukban: 

Délután arra lettem figyelmes, hogy az utcába beparkol egy tűzoltóautó, majd létrával másznak fel az első emeleti erkélyre. Nagyon megijedtem, rögtön a legrosszabbra gondoltam, hogy valaki meghalt

– mesélte a Borsnak egy fiatal nő.

A rendőrök órákon keresztül helyszíneltek    Fotó: Bors

Hozzátette, hogy gyanúja erősebb lett, miután egyre több orvos és rendőr érkezett az épületbe.

Folyamatosan jöttek a rendőrök és az orvosok. Nem tudtuk, hogy mi történik. Nyomozók lepték el a házat, de azt mondták, hogy nem kell aggódnunk, biztonságban vagyunk. Viszont még jóval éjfél után is helyszíneltek a rendőrök

– sorolta. Idő közben a fehér ruhás helyszínelők is megjelentek, akik szintén a lakás környékén vizsgálódtak. A legijesztőbb dologgal azonban csak ezek után szembesültek a lakók: a folyosón ugyanis egy koporsó hevert. A hátborzongató látvány persze többeket is meghökkentett:

A folyosón láttam egy koporsót, ami nagyon rémisztő volt. Itt már tudtam, hogy biztos meghalt valaki a házban

– tette hozzá a szintén meglepett nő.

A rendőrök még a kései órákban is dolgoztak    Fotó: Bors

Hozzátette: bár a koporsó hamarosan eltűnt a folyosóról, a helyszínelők még továbbra is ott maradtak. 

A házban azonnal megindult a szóbeszéd, ugyanis senki nem tudta vagy sejtette, mi történhetett a nyugodt, csendes kis lakásban. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elárulták: bár haláleset valóban történt, gyilkosság – az eddigi vizsgálatok alapján – nem: 

"Az esettel összefüggésben idegenkezűségre, bűncselekményre utaló körülmény eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit" – mondta el lapunknak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu