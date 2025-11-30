Hátborzongató: zsaruk és koporsó fogadta a lakókat a ferencvárosi épületben – a rendőrség elmondta, mi történt

Ijesztő jelenetek és órákon át tartó, hosszú helyszínelés árnyékolta be a IX. kerületi Dandár utca lakóinak nyugodt, csendes, pihenésre szánt hétvégéjét. Szombaton délután ugyanis tűzoltók, mentősök, majd később nyomozók hada lepte el az utca egyik háztömbjét és igyekeztek bejutni a ferencvárosi ház egyik lakásába.

A ferencvárosi épületben rengeteg rendőr dolgozott, a folyosón pedig egy koporsó hevert Fotó: Bors

Dráma Ferencvárosban: rendőrség és folyosón heverő koporsó fogadta a lakókat

Először a tűzoltók mentek fel az egyik lakásba: létrát támasztottak a ház oldalához, majd kívülről próbáltak bejutni. Ezután a rendőrök egymás után érkeztek a lakásba, és órákon keresztül ott is maradtak. A lakók ijedten találgatták, hogy vajon mi történhetett szomszédságukban:

Délután arra lettem figyelmes, hogy az utcába beparkol egy tűzoltóautó, majd létrával másznak fel az első emeleti erkélyre. Nagyon megijedtem, rögtön a legrosszabbra gondoltam, hogy valaki meghalt

– mesélte a Borsnak egy fiatal nő.

A rendőrök órákon keresztül helyszíneltek Fotó: Bors

Hozzátette, hogy gyanúja erősebb lett, miután egyre több orvos és rendőr érkezett az épületbe.

Folyamatosan jöttek a rendőrök és az orvosok. Nem tudtuk, hogy mi történik. Nyomozók lepték el a házat, de azt mondták, hogy nem kell aggódnunk, biztonságban vagyunk. Viszont még jóval éjfél után is helyszíneltek a rendőrök

– sorolta. Idő közben a fehér ruhás helyszínelők is megjelentek, akik szintén a lakás környékén vizsgálódtak. A legijesztőbb dologgal azonban csak ezek után szembesültek a lakók: a folyosón ugyanis egy koporsó hevert. A hátborzongató látvány persze többeket is meghökkentett:

A folyosón láttam egy koporsót, ami nagyon rémisztő volt. Itt már tudtam, hogy biztos meghalt valaki a házban

– tette hozzá a szintén meglepett nő.

A rendőrök még a kései órákban is dolgoztak Fotó: Bors

Hozzátette: bár a koporsó hamarosan eltűnt a folyosóról, a helyszínelők még továbbra is ott maradtak.

A házban azonnal megindult a szóbeszéd, ugyanis senki nem tudta vagy sejtette, mi történhetett a nyugodt, csendes kis lakásban. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elárulták: bár haláleset valóban történt, gyilkosság – az eddigi vizsgálatok alapján – nem: