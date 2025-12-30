Dráma Budapesten, az ablakon pottyant ki egy droggal teli táska

Nemcsak az élet, de a közös drogbiznisz is összekötötte azt az erzsébetvárosi dílerpárt, a rendőrök információja szerint hónapok óta kristállyal kereskedtek a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak adatgyűjtése nyomán került a látókörükbe az a házaspár, amely munkamegosztásban értékesítette a drogot Budapesten.
A BRFK VII. és VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály és a BRFK Kiberbűnözés Elleni Osztály közreműködésével december 18-án este egy XIII. kerületi lakásban elfogták a 44 éves K. Tivadart és feleségét, a 44 éves K. Erzsébetet. A rajtaütés során 7,28 kilogramm kábítószergyanús, kristályos anyaggal teli sporttáskát dobtak ki a lakásuk ablakán át a tömbház kiskertjébe, de hiába. A rendőrök megtalálták és lefoglalták.
A kutatás során a nyomozók 280 gramm kristályt, továbbá kisebb mennyiségben zöld növényi törmeléket, droggyanús fehér port, több mint másfél millió forintot, többfajta valutát, aranyat, illetve mobiltelefonokat is lefoglaltak. Az is kiderült, hogy a férfi ellen elfogatóparancs van érvényben járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt.
A lakásból lefoglalt anyagokról az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy N-etil-norpentedront – hétköznapi nevén kristályt – tartalmaznak, mely kábítószernek minősül. Az összes lefoglalt droggyanús anyag feketepiaci értéke elérheti a 110 millió forintot - írja a police.hu.
A fővárosi rendőrök előállították a házaspárt a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságra, az erzsébetvárosi nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd vették őrizetbe őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.