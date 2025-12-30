Dráma Budapesten, az ablakon pottyant ki egy droggal teli táska

Nemcsak az élet, de a közös drogbiznisz is összekötötte azt az erzsébetvárosi dílerpárt, a rendőrök információja szerint hónapok óta kristállyal kereskedtek a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak adatgyűjtése nyomán került a látókörükbe az a házaspár, amely munkamegosztásban értékesítette a drogot Budapesten.

Fotó: police.hu

Repült a drog

A BRFK VII. és VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály és a BRFK Kiberbűnözés Elleni Osztály közreműködésével december 18-án este egy XIII. kerületi lakásban elfogták a 44 éves K. Tivadart és feleségét, a 44 éves K. Erzsébetet. A rajtaütés során 7,28 kilogramm kábítószergyanús, kristályos anyaggal teli sporttáskát dobtak ki a lakásuk ablakán át a tömbház kiskertjébe, de hiába. A rendőrök megtalálták és lefoglalták.

A kutatás során a nyomozók 280 gramm kristályt, továbbá kisebb mennyiségben zöld növényi törmeléket, droggyanús fehér port, több mint másfél millió forintot, többfajta valutát, aranyat, illetve mobiltelefonokat is lefoglaltak. Az is kiderült, hogy a férfi ellen elfogatóparancs van érvényben járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt.

A lakásból lefoglalt anyagokról az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy N-etil-norpentedront – hétköznapi nevén kristályt – tartalmaznak, mely kábítószernek minősül. Az összes lefoglalt droggyanús anyag feketepiaci értéke elérheti a 110 millió forintot - írja a police.hu.