Újévi pokol Crans-Montanában: „A fog az utolsó, ami elvész” – megszólalt a szakértő az azonosítás nehézségeiről

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 07:30
Újévi pokol: 47 élet veszett oda a Le Constellation bár lángjai között. A Crans-Montana-i tűz rengeteg halálos áldozatot követelt. Miközben Svájc gyászol, a szakértők a hamu alól próbálják azonosítani az áldozatokat. Az Interpol magyar szakértője elárulja: miért a fogak jelentik az utolsó reményt.

Január elsején hajnalban a svájci elit síparadicsom, Crans-Montana az évszázad tragédiájának helyszínévé vált. A Le Constellation bárban felcsapó lángokban rengetegen életüket veszítették. A Crans-Montana-i tűz legalább 47 ember életét követelte. Miközben az ország ötnapos nemzeti gyászt tart, a hatóságok emberfeletti küzdelmet folytatnak az áldozatok azonosításáért. De hogyan kaphat nevet egy tűzben megégett áldozat? Lapunk egy nemzetközi hírű igazságügyi fogorvos szakértőt, az Interpol DVI Fogorvos Szakértő Munkacsoportjának elnökét kérdezte a drámai folyamatról.

Dr Farid munkatársai a Crans-Montana-i tűz áldozatainak azonosításán dolgoznak
Dr. Ajang Armin Farid igazságügyi fogorvos szakértő fognyomok és státuszok alapján vizsgálja az áldozatokat katasztrófák és tömegszerencsétlenségek esetén. Munkatársai jelenleg is a Crans-Montana-i tűz áldozatai után kutatnak  Fotó: beküldött

A Crans-Montana-i tűz áldozatainak azonosítása egy-két hétig is eltarthat

Ami az év legvidámabb éjszakájának indult, percek alatt vált lángoló csapdává. A Le Constellation bárban a tűz megállíthatatlanul végigsöpört az ünneplő tömegen. A svájci szövetségi elnök az áldozatok iránti tiszteletből elhalasztotta újévi beszédét, az egész világ pedig döbbenten figyeli a híreket. A legnagyobb kérdés most: kik vesztették életüket a lángok között?

„Nyílt esemény” – bárki az áldozatok között lehet

Az azonosítás azért rendkívül bonyolult, mert a helyszín a szaknyelv szerint „nyílt eseménynek” minősül.

Ez egy nyílt populációs esemény, ahol nem tudjuk pontosan, kik az áldozatok. Nem volt vendéglista, az utcáról bárki bemehetett ünnepelni

– magyarázta lapunknak dr. Farid igazságügyi fogorvos szakértő. Míg egy repülőgép-szerencsétlenségnél van utaslista, itt a hatóságoknak a hozzátartozók bejelentéseire kell várniuk, akik sejtik, hogy szerettük ott lehetett a bárban.

Hasonló tragédiában azonosított áldozat fogsor alapján Fotó: beküldve

Az Interpol protokoll titkai: A fogak mindent túlélnek

Amikor a DNS-minta megszerzése nehézkes – például, mert a hozzátartozók távol vannak, vagy nincs elérhető személyes tárgy –, a fogászati azonosítás válik kulcsfontosságúvá. Az Interpol protokoll három fő pillére az ujjlenyomat, a DNS és a fogstátusz.

A szakértő szerint a tűzben a fogak jelentik a legbiztosabb támpontot:

A tűzeseteknél a fog az utolsó, ami leég. Ehhez ezer fok feletti hőmérséklet, gyakorlatilag hamvasztási hőfok kell, hogy a fogak is megsemmisüljenek.

Miért tart hosszú ideig a folyamat?

A szakértő rávilágított, hogy a folyamat nem olyan gyors, mint a sorozatokban. A helyszínen rögzített adatokat össze kell vetni a halál előtti (ante mortem) dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy fel kell kutatni az áldozat fogorvosát, be kell kérni a röntgenfelvételeket és a kezelési lapokat.

A svájci tragédia esetében két faktor is lassítja a munkát:

  • Ünnepi időszak: Sok fogorvosi rendelő zárva van, így az adatok beszerzése napokba telhet.
  • Fiatal korosztály: Mivel sok fiatal volt a bárban, előfordulhat, hogy még nem volt komolyabb fogászati kezelésük, ami megnehezíti az összehasonlítást.

Világszínvonalú magyar tudás a háttérben

Dr. Ajang Armin Farid igazságügyi fogorvos szakértő Luxemburgban él, a magyarországi DVI (Katasztrófa Áldozatainak Azonosítása) csapathoz tartozik, és az Interpol DVI Fogorvos Szakértő Munkacsoportjának elnökeként globális szinten koordinál kutatásokat. Tapasztalataira a nemzetközi és a magyar rendőrség is rendszeresen számít. Bár ő maga most nincs a helyszínen munkatársai jelenleg is az azonosításban dolgoznak, pontosan látja a feladat nagyságát: Crans-Montanában egy-két hétig is eltarthat, mire az utolsó áldozat is visszakapja a nevét, és a családok végre méltó búcsút vehetnek szeretteiktől.

 

