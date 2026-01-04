Január elsején hajnalban a svájci elit síparadicsom, Crans-Montana az évszázad tragédiájának helyszínévé vált. A Le Constellation bárban felcsapó lángokban rengetegen életüket veszítették. A Crans-Montana-i tűz legalább 47 ember életét követelte. Miközben az ország ötnapos nemzeti gyászt tart, a hatóságok emberfeletti küzdelmet folytatnak az áldozatok azonosításáért. De hogyan kaphat nevet egy tűzben megégett áldozat? Lapunk egy nemzetközi hírű igazságügyi fogorvos szakértőt, az Interpol DVI Fogorvos Szakértő Munkacsoportjának elnökét kérdezte a drámai folyamatról.
Ami az év legvidámabb éjszakájának indult, percek alatt vált lángoló csapdává. A Le Constellation bárban a tűz megállíthatatlanul végigsöpört az ünneplő tömegen. A svájci szövetségi elnök az áldozatok iránti tiszteletből elhalasztotta újévi beszédét, az egész világ pedig döbbenten figyeli a híreket. A legnagyobb kérdés most: kik vesztették életüket a lángok között?
Az azonosítás azért rendkívül bonyolult, mert a helyszín a szaknyelv szerint „nyílt eseménynek” minősül.
Ez egy nyílt populációs esemény, ahol nem tudjuk pontosan, kik az áldozatok. Nem volt vendéglista, az utcáról bárki bemehetett ünnepelni
– magyarázta lapunknak dr. Farid igazságügyi fogorvos szakértő. Míg egy repülőgép-szerencsétlenségnél van utaslista, itt a hatóságoknak a hozzátartozók bejelentéseire kell várniuk, akik sejtik, hogy szerettük ott lehetett a bárban.
Amikor a DNS-minta megszerzése nehézkes – például, mert a hozzátartozók távol vannak, vagy nincs elérhető személyes tárgy –, a fogászati azonosítás válik kulcsfontosságúvá. Az Interpol protokoll három fő pillére az ujjlenyomat, a DNS és a fogstátusz.
A szakértő szerint a tűzben a fogak jelentik a legbiztosabb támpontot:
A tűzeseteknél a fog az utolsó, ami leég. Ehhez ezer fok feletti hőmérséklet, gyakorlatilag hamvasztási hőfok kell, hogy a fogak is megsemmisüljenek.
A szakértő rávilágított, hogy a folyamat nem olyan gyors, mint a sorozatokban. A helyszínen rögzített adatokat össze kell vetni a halál előtti (ante mortem) dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy fel kell kutatni az áldozat fogorvosát, be kell kérni a röntgenfelvételeket és a kezelési lapokat.
Dr. Ajang Armin Farid igazságügyi fogorvos szakértő Luxemburgban él, a magyarországi DVI (Katasztrófa Áldozatainak Azonosítása) csapathoz tartozik, és az Interpol DVI Fogorvos Szakértő Munkacsoportjának elnökeként globális szinten koordinál kutatásokat. Tapasztalataira a nemzetközi és a magyar rendőrség is rendszeresen számít. Bár ő maga most nincs a helyszínen munkatársai jelenleg is az azonosításban dolgoznak, pontosan látja a feladat nagyságát: Crans-Montanában egy-két hétig is eltarthat, mire az utolsó áldozat is visszakapja a nevét, és a családok végre méltó búcsút vehetnek szeretteiktől.
