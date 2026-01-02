Most jött: lángra kapott egy busz Budapesten

Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere Budapest XII. kerületében, a Fácános térnél. A tűz az utasteret nem érintette.
A jármű vezetője egy porral oltóval megkezdte az oltást, a fővárosi tűzoltók visszahűtik a busz felforrósodott részeit, közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.