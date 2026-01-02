Most jött: lángra kapott egy busz Budapesten

Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere Budapest XII. kerületében, a Fácános térnél. A tűz az utasteret nem érintette.

Lángra kapott egy busz Budapesten. Fotó: Unslpash

Lángra kapott egy busz Budapesten

A jármű vezetője egy porral oltóval megkezdte az oltást, a fővárosi tűzoltók visszahűtik a busz felforrósodott részeit, közölte a katasztrófavédelem.