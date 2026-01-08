Hihetetlen módon csaltak el több százezer forintot adathalászok egy nőtől

Egy Vas vármegyei nő esett áldozatul adathalász csalóknak, akik egy banki honlap segítségével fosztották ki.

Adathalászok csaltak el pénzt egy nőtől / Fotó: E-Furor / 123RF

Január 5-én a hölgy egy banki honlappal szinte megtévesztésig megegyező weboldalról próbált belépni a netbankjába: ekkor adta meg az adatait. A belépés után egy gyanús oldalra irányították, ahol további adatokat kértek tőle. Ekkor jött rá a nő arra, hogy valami nincs rendben, azonban, hiába nem adta már meg ezek után az adatokat, túl késő volt: csupán pár perccel később sikeres vásárlásról érkezett üzenet.

Az áldozat ekkor felhívta a bankot, és letiltották a kártyáját, két sikeres tranzakciót viszont így is végrehajtottak, ami miatt összesen kétszázezer forintot csaltak el tőle - írja a Rendőrség.

A rendőrség javaslatai az adathalászat elleni védelemre: