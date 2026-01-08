Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hihetetlen módon csaltak el több százezer forintot adathalászok egy nőtől

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 12:50
A weboldal szinte megtévesztésig megegyezett az eredetivel. A rendőrség most az adathalászokra hívja fel a figyelmet.
Egy Vas vármegyei nő esett áldozatul adathalász csalóknak, akik egy banki honlap segítségével fosztották ki.

Adathalászok csaltak el pénzt egy nőtől
Adathalászok csaltak el pénzt egy nőtől / Fotó: E-Furor / 123RF

Január 5-én a hölgy egy banki honlappal szinte megtévesztésig megegyező weboldalról próbált belépni a netbankjába: ekkor adta meg az adatait. A belépés után egy gyanús oldalra irányították, ahol további adatokat kértek tőle. Ekkor jött rá a nő arra, hogy valami nincs rendben, azonban, hiába nem adta már meg ezek után az adatokat, túl késő volt: csupán pár perccel később sikeres vásárlásról érkezett üzenet.

Az áldozat ekkor felhívta a bankot, és letiltották a kártyáját, két sikeres tranzakciót viszont így is végrehajtottak, ami miatt összesen kétszázezer forintot csaltak el tőle - írja a Rendőrség.

A rendőrség javaslatai az adathalászat elleni védelemre:

  • A hamis weboldalak gyakran nagyon hasonlítanak az eredetire, ezért legyünk óvatosak, és mindig ellenőrizzük a webcímet.
  • Minden alkalommal a bank hivatalos weboldalának címét írjuk be közvetlenül a böngésző keresősávjába.
  • Ha e-mailt vagy SMS-t kaptunk, figyeljük a nyelvezetet!
  • Ellenőrizzük, hogy milyen telefonszámról érkezett az SMS!
  • Ne hagyjuk, hogy sürgessenek minket.
  • Figyeljünk a nyelvezetre, bár már nem biztos, hogy feltűnő helyesírási vagy nyelvhelyességi hibákkal találkozunk.

 

