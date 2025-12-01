Rettenetes vonatbalesetről jött hír, mentik az embereket Békéscsabán

Személyautóval ütközött össze egy vonat Békéscsabán, egy vasúti átkelőben, a Csorvási út közelében. A vonatbalesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit, és segít a szerelvényen utazó mintegy hetven embernek átszállni a mentesítő autóbuszra - írja a Katasztrófavédelem.

A vonatbaleset helyszínére mentesítő autóbuszt küldtek

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatbaleset és halálos tűzeset

Mint azt megírtuk, az éj leple alatt is szörnyűség történt. Egy ember meghalt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírpazonyban egy hétvégi házban keletkezett tűzben vasárnap este - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-vel.