Most kaptuk: gázolt a vonat, sokkban vannak az utasok

Halálos vasúti baleset történt vasárnap este Szlovákiában, a Szenc és Diószeg közötti vasúti szakaszon. A vonatgázolás körülményeit vizsgálják.
December 21-én 22:27-kor az EC 283-as számú nemzetközi gyorsvonat elütött egy személyt, aki jogosulatlanul tartózkodott a vasúti pályán. A gázolás következtében az érintett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen szörnyethalt. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg.
Az érintett szakaszon ideiglenesen szünetelt a vasúti forgalom, összesen négy vonat késett, a forgalmat hajnali 2 óra 5 perckor állították helyre. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja - írja a Paraméter.
