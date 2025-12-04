Iszonyat Érdnél: holttestet talált az egyik MÁV-dolgozó

Szerdán jelentette a MÁV egyik munkatársa, hogy egy elhunyt személyt találtak Érdnél. A középkorú férfi kiléte egyelőre ismeretlen, és azt sem tudni, hogy az áldozat kiugrott-e a vonat elé vagy a szerelvényből, esetleg baleset érte.

MÁV-dolgozó talált rá a holttestre

Fotó: Pexels / Pexels

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Nemrég gázolás miatt adott ki közleményt a MÁV

Mint azt megírtuk, elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál, az agárdi megállóhelyen csütörtök délután - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani.