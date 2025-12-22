Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Káosz a belvárosban: villamos és autó ütközött a XI. kerületben

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 12:26
A hatóságok a Bartók Béla úton dolgoznak. Egy villamos és autó ütközött össze a Hídvég utcánál.
A XI. kerületben mentést végeznek a tűzoltók, miután villamos és autó ment egymásnak a Bartók Béla úton

Villamos és autó ütközött a belvárosban
Villamos és autó ütközött a belvárosban / Fotó: Y.Gurevich /  GettyImages (Képünk illusztráció)

Villamos és autó ment egymásnak

A Hídvég utcánál történt baleset során egy ember beszorult a járművébe, őt a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az autót a balesetet követően áramtalanították, a helyszínen jelenleg a mentők várakoznak. 

A villamoson a baleset idején mintegy húsz utas tartózkodott, akik sérülés nélkül, önerőből hagyták el az érintett járművet - írja a Katasztrófavédelem

 

