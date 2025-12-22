Káosz a belvárosban: villamos és autó ütközött a XI. kerületben

A XI. kerületben mentést végeznek a tűzoltók, miután villamos és autó ment egymásnak a Bartók Béla úton.
A Hídvég utcánál történt baleset során egy ember beszorult a járművébe, őt a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az autót a balesetet követően áramtalanították, a helyszínen jelenleg a mentők várakoznak.
A villamoson a baleset idején mintegy húsz utas tartózkodott, akik sérülés nélkül, önerőből hagyták el az érintett járművet - írja a Katasztrófavédelem.
