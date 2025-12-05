Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Erre el se indulj: villamosbaleset miatt bénult meg a közlekedés Budapesten

Budapest
2025. december 05. 09:21
Az üllői úton történt az ütközés. A villamosbalesetnél zajlik a mentés.
Villamossal ütközött össze egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út XVIII. kerületi szakaszán, a Bajcsy-Zsilinszky útnál. A villamosbalesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon mindkét sávon forgalmi akadály van.

Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A villamosbaleset több járatot is érint

A BKK Info azt írja, az 50-es villamos helyett Pestszentlőrinc, Béke tér és a Szarvas csárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 183-as autóbusz is terelve jár, nem érinti az Üllői út megállót Szemeretelep vasútállomás felé.

Korábban egy halálos balesetről is írtunk, melyben egy kismama vesztette életét.

