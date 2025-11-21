Légi katasztrófa történt: mindenki szeme láttára csapódott a földnek a gép

Lezuhant India egy hazai fejlesztésű, Tejas típusú vadászrepülőgépe a dubaji légibemutatón, a pilóta életét vesztette - közölte pénteken az indiai légierő.

India egy hazai fejlesztésű, Tejas típusú vadászrepülőgépe - Fotó: AFP

A baleset a Közel-Kelet legnagyobb repülési rendezvényének számító dubaji légibemutató utolsó napján történt.

A gép alacsony magasságban repült, majd irányíthatatlanná vált, és a földnek csapódott. A becsapódást követően lángok csaptak fel, a helyszínen készült felvételeken pedig sűrű füstoszlop emelkedett a levegőbe.

A dubaji médiahatóság megerősítette, hogy a pilóta nem élte túl a balesetet. A dubaji vezetés közzétett egy képet, amelyen tűzoltóegységek oltják a még izzó roncsot, és közölték: a mentési és biztosítási feladatokat a helyszínen irányítják.

Az indiai légierő bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a baleset okainak feltárására.

A Tejas India saját fejlesztésű könnyű harci gépe, amely a légierő modernizációját célzó program keretében készült, és a General Electric által gyártott hajtóművel működik. A mostani tragédia a típus második ismert balesete: egy másik gép 2024-ben, egy indiai hadgyakorlat során zuhant le.