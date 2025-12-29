KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kora reggel már rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok Cegléden

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 07:08
Kétszáz négyzetméteren égett a szemét. A helyszínre a városi hivatásos tűzoltók mellett a nagykátai tűzoltók vízszállítója érkezett.
Bors
A szerző cikkei

Mintegy kétszáz négyzetméteren ég a szemét egy hulladéklerakó telepen, Cegléden - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Központ hétfő reggel a honlapján.

Rohantak a tűzoltók: kétszáz négyzetméteren égett a szemét Cegléden / Fotó: MW (illusztráció)

Cegléden csaptak fel a lángok, rohantak a tűzoltók

A tájékoztatás szerint két vízsugárral már megakadályozták a lángok továbbterjedését. A városi hivatásos tűzoltók mellett a nagykátai tűzoltók vízszállítója érkezett a helyszínre, információk szerint egy erőgép is segíti majd az egységek munkáját - írták, az MTI beszámolója szerint.

 

