Kora reggel már rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok Cegléden

Mintegy kétszáz négyzetméteren ég a szemét egy hulladéklerakó telepen, Cegléden - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Központ hétfő reggel a honlapján.
A tájékoztatás szerint két vízsugárral már megakadályozták a lángok továbbterjedését. A városi hivatásos tűzoltók mellett a nagykátai tűzoltók vízszállítója érkezett a helyszínre, információk szerint egy erőgép is segíti majd az egységek munkáját - írták, az MTI beszámolója szerint.
