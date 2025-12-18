Szigorítás! Tilos lesz tűzijátékozni szilveszterkor Budapest túlnyomó részén

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most érkezett! Tilos lesz tűzijátékozni szilveszterkor! A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor nem lehet pirotechnikai terméket használni Budapesten.

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén – közölte a Police.hu.

Illusztráció: PRACH_STOCK / Shutterstock 

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén.

Szigorítás! Tilos lesz tűzijátékozni szilveszterkor

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 27/2025. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelete szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein. A rendelet értelmében tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni:

  • Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után,
  • védett övezetben december 31-én és január 1-jén egész nap,
  • valamint fokozottan védett övezetben egész évben.

A budapesti közterületek besorolását a Főváros közleménye tartalmazza.

Súlyos büntetésre számíthat az, aki megszegi a szabályt!

Szilveszterkor a rendőrök a közterület-felügyelőkkel együttműködve látnak el közterületi szolgálatot, és fellépnek azokkal szemben, akik tiltott módon használnak tűzijátékot. A rendelet megsértése 200.000 és 1.200.000 forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.

Petárdázni – ahogyan eddig, úgy idén is – Magyarország teljes területén, egész évben tilos! A petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200.000 forintig terjedő bírságra számíthatnak.

 

 

