Szigorítás! Tilos lesz tűzijátékozni szilveszterkor Budapest túlnyomó részén

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén – közölte a Police.hu.
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 27/2025. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelete szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein. A rendelet értelmében tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni:
A budapesti közterületek besorolását a Főváros közleménye tartalmazza.
Súlyos büntetésre számíthat az, aki megszegi a szabályt!
Szilveszterkor a rendőrök a közterület-felügyelőkkel együttműködve látnak el közterületi szolgálatot, és fellépnek azokkal szemben, akik tiltott módon használnak tűzijátékot. A rendelet megsértése 200.000 és 1.200.000 forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.
Petárdázni – ahogyan eddig, úgy idén is – Magyarország teljes területén, egész évben tilos! A petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200.000 forintig terjedő bírságra számíthatnak.
