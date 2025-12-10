Köhögtek és hányingerük volt: 37 gyerek került kórházba a nagykanizsai iskolából

Tömeges rosszullét miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. Az eset a Kőrösi általános iskolában történt kedden.
Gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a kedden a Kőrösi általános iskolában történt tömeges egészségügyi panaszokkal összefüggésben; a kórházba szállított gyerekek és felnőttek szerdára hazatérhettek.
Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense szerdán az MTI-nek elmondta: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt eljárást indított a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A vizsgálat ismeretlen tettes ellen folyik az iskolai tömeges rosszullétek miatt.
Az Országos Mentőszolgálat keddi közlése szerint Nagykanizsáról 37 gyereket és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai és a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre, elsősorban köhögés és hányinger miatt. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt a tájékoztatást adta, hogy méréseik során egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az intézményükbe szállított húsz gyereket ellátták, közülük kettőt enyhe panaszok miatt megfigyelésre elhelyeztek a gyerekosztályon, a többiek kedd este hazatérhettek. Az MTI értesülése szerint a Zalaegerszegen ápolt két gyereket szerdán szintén hazaengedték.
A Kanizsai Dorottya Kórházba 17 gyereket és két felnőttet vittek a mentők kedden. Az intézmény szerdán azt közölte: az "ellátott betegek jól vannak, otthonukba bocsátották őket" - áll az MTI közleményében.
