Folytatódik a Szőlő utcai bűnügyi akció

A Szőlő utcai ügy tovább folytatódik, a gyanúsítottakat már letartóztatták. A nyomozók a Budapesti Javítóintézet fiatalkorúinak többségét is kihallgatták.

Folytatódik a Szőlő utcai nyomozások, kihallgatták a gyanúsítottakat és az intézmény fiatalkórú lakóit is.

Fotó: police.hu / police.hu

A Szőlő utcai gyanúsítottak kihallgatása megtörtént

A nyomozó ügyészség szerdán tovább folytatja a megkezdett bűnügyi akciót az úgynevezett Szőlő utcai ügyben; a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel.

A közlemény szerint a kedden őrizetbe vett három ember gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, a személyi szabadságukat érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés. A több helyszínen zajló bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek értékes bizonyítékokat szereztek be - tették hozzá.

A nyomozó ügyészek meghallgatták az ügyben a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő, eddig még ki nem hallgatott fiatalkorúak többségét, amely meghallgatások egyéb nyomozati cselekmények elvégzésével egyidejűleg szerdán is folytatódnak - írták. Az ügyben a későbbiek során további részletes tájékoztatás várható - áll az MTI-n közzétett közleményben.