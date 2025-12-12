Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Látta valaki? Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség, nem tudni, hol van Luca

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 16:39
eltűnt személyeltűnt fiatal személy
Hónapok óta nem adott magáról életjelet. Égen földön keresik az eltűnt tinédzsert.
CJA
A szerző cikkei

Eltűnt tinédzser miatt aggódnak: a 17 éves S. Gabriella Lucát keresik hónapok óta, most a szolnoki rendőrség kéri a lakosság segítségét.

Eltűnt tinédzsert keresnek miskolcon
Eltűnt tinédzsert keresnek Szolnokon.
Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock 

Ezt tudjuk az eltűnt tinédzserről

A rendőrkapitányság 16010-157/1031/2025. körözési számon eltűnés miatt keresi a tinédzsert, akit utoljára szeptember 10-én láttak. Ekkor S. Gabriella Luca engedély nélkül távozott tartózkodási helyéről ismeretlen helyre, és azóta életjelet nem adott magáról.

S. Gabriella Luca 155 cm magas, normál testalkatú, kerek arcú, barna hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Képét ide kattintva lehet megtekinteni – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a tinédzser tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600, a 06-80-555-111 vagy a 112 telefonszámot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu