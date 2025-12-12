Látta valaki? Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség, nem tudni, hol van Luca

Eltűnt tinédzser miatt aggódnak: a 17 éves S. Gabriella Lucát keresik hónapok óta, most a szolnoki rendőrség kéri a lakosság segítségét.

Eltűnt tinédzsert keresnek Szolnokon.

Ezt tudjuk az eltűnt tinédzserről

A rendőrkapitányság 16010-157/1031/2025. körözési számon eltűnés miatt keresi a tinédzsert, akit utoljára szeptember 10-én láttak. Ekkor S. Gabriella Luca engedély nélkül távozott tartózkodási helyéről ismeretlen helyre, és azóta életjelet nem adott magáról.

S. Gabriella Luca 155 cm magas, normál testalkatú, kerek arcú, barna hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Képét ide kattintva lehet megtekinteni – amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a tinédzser tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600, a 06-80-555-111 vagy a 112 telefonszámot.