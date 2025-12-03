Teljes útzár lépett életbe a magyar főúton, hatalmas a baj

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy személygépkocsi Nagykáta külterületén, a 31-es főút 68-as és 69-es kilométere közötti szakaszán.

A jármű teljes terjedelmében égett. A jászberényi és nagykátai hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.