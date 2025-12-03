Drámaian indul a reggel, tömegbaleset miatt teljes útzár van a főúton

Összeütközött három autó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán. Az egyik jármű árokba is hajtott. A 92-es kilométernél történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak.
A három gépkocsiban összesen öten ültek, hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
A 26-os főúton, Sajószentpéter közelében, a Kazincbarcika felé vezető oldalon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 10-es km-nél a külső sávot lezárták a baleset miatt.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás előfordulhat, különösen a külső sávban az erős kamionforgalom miatt -írja az Útinform.
Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon:
