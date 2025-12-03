Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámaian indul a reggel, tömegbaleset miatt teljes útzár van a főúton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 06:35 / FRISSÍTÉS: 2025. december 03. 06:36
lezárásSajószentpéter
Három autó ütközött a főúton. A balesethez mentőt is riasztottak.
Bors
A szerző cikkei

Összeütközött három autó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán. Az egyik jármű árokba is hajtott. A 92-es kilométernél történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. 

A főúton történt baleset miatt egy sávot lezártak
A főúton történt baleset miatt egy sávot lezártak
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A három gépkocsiban összesen öten ültek, hozzájuk mentő érkezett. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Balesetek mellett torlódásra is készülni kell

A 26-os főúton, Sajószentpéter közelében, a Kazincbarcika felé vezető oldalon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A 10-es km-nél a külső sávot lezárták a baleset miatt.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között szakaszos lassulás, időszakos torlódás előfordulhat, különösen a külső sávban az erős kamionforgalom miatt -írja az Útinform.

Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon:

  • a 31-es főúton, Mende térségében,
  • az 51-es és az 510-es főúton, Dunaharaszti közelében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu