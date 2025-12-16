Szén-monoxid szivárgott az áruházban, többen kórházba kerültek

Harminc embert láttak el ma reggel az M&S áruház szén-monoxid szivárgása miatt. A riadót követően a mentőszolgálatok a délkelet-londoni Charltonban található üzlethez siettek.

Szén-monoxid szivárgott az áruházban / Illusztráció: UNSPLASH

Szén-monoxid szivárgott, többen kórházba kerültek

David Gardner greenwichi képviselő a közösségi médiában osztotta meg az esetet azt állítva, hogy 35 embert kezelnek szén-monoxid mérgezés miatt, de a londoni mentőszolgálat megerősítette, hogy a létszám harminc.

A londoni tűzoltóságos is kivezényelték az incidens miatt az áruházhoz reggel. A szóvivő így nyilatkozott:

A légzőkészüléket viselő tűzoltók speciális felszereléssel szisztematikusan átvizsgálták az épületet, és magas szén-monoxid-szintet mértek

- idézi a metro.co.uk.

Hozzátette, hogy a személyzet végzett további átvizsgálásokat is, hogy ellenőrizze, hogyan emelkedett-e a hőmérséklet, emellett az épület szellőztetését már befejezték.

„A tűzoltók kiérkezése előtt körülbelül 35 ember hagyta el az épületet, a londoni mentőszolgálat munkatársai pedig a helyszínen több beteg ellátásában is segédkeztek” - mondta.

James Johnson stratégiai parancsnok elmondta, hogy 9 óra 32 perckor kapták a bejelentést, a feltételezett szén-monoxid szivárgásról a Gallions Road-on, Charltonban. Az áruház szóvivője azt nyilatkozta, hogy az üzlet ideiglenesen zárva tart, amíg kivizsgálják a szivárgás okát.