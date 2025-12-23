KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Borzalmas tragédia történt Nyíregyházán: hiába érkezett gyorsan a segítség, már nem tudtak életet menteni

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 09:23
Egy idős nő meghalt szén-monoxid-mérgezésben hétfő késő este Nyíregyházán, a Báthori utcában - közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel.
Közleményükben azt írták, hogy egy családi házhoz riasztották a tűzoltókat, mert a fürdőszobában keletkezett szén-monoxid; a ház másik lakója, egy idős férfi is szén-monoxid-mérgezést szenvedett.

Meghalt egy idős nő szén-monoxid-mérgezésben Nyíregyházán
Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A hat négyzetméteres fürdőszobában zárt ajtó és ablakok mellett üzemelt egy nyílt égésterű gázüzemű vízmelegítő, emiatt keletkezett a mérgező gáz. Sem a fürdőszobaajtón, sem az ablakon nem volt légbevezető, és szén-monoxid-érzékelő sem volt a házban - írták.

Közölték azt is, hogy akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a levegő-utánpótlás, a nyílt láng az égés során elhasználja a szoba levegőjét és tökéletlen égés jön létre, amelynek a mellékterméke a kis mennyiségben is halálos szén-monoxid.

Hozzátették, hogy a legtöbb szén-monoxid-mérgezés a fürdőszobában történik, mert ezek légtere jellemzően kicsi.

A nyílt lánggal működő vízmelegítő hamar elhasználja az oxigént és ha nincs szellőzés, szén-monoxid fog keletkezni, ezért fontos minden olyan helyiségben, ahol nyílt láng ég, állandó és automatikus szellőzésről gondoskodni. Nem elegendő néha szellőztetni, az ablakba légbevezetőt kell szereltetni - áll a közleményben.

 

