Óriási baleset: Szalagkorlátnak csapódott, árokba zuhant egy autó az M7-esen

Baleset történt az M7-esen – közölte a Katasztrófavédelem. Balatonlelle közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók. A gépjármű szalagkorlátnak ütközött és az árokban kötött ki.
Szalagkorlátnak ütközött és az árokban állt meg egy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balatonlelle közelében, a 138. és a 139. oldalon.
A járműben egy ember utazott. Ki tudott szállni a járműből.
A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.