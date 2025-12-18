Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Óriási baleset: Szalagkorlátnak csapódott, árokba zuhant egy autó az M7-esen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 15:46
Balatonlelle közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók. Balesetezett egy jármű, szalagkorlátnak csapódott.

Baleset történt az M7-esen – közölte a Katasztrófavédelem. Balatonlelle közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók. A gépjármű szalagkorlátnak ütközött és az árokban kötött ki.

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M7-esen
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen

Szalagkorlátnak ütközött és az árokban állt meg egy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balatonlelle közelében, a 138. és a 139. oldalon.

A járműben egy ember utazott. Ki tudott szállni a járműből.

A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

 

