Óriási baleset: Szalagkorlátnak csapódott, árokba zuhant egy autó az M7-esen

Baleset történt az M7-esen – közölte a Katasztrófavédelem. Balatonlelle közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók. A gépjármű szalagkorlátnak ütközött és az árokban kötött ki.

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen

Szalagkorlátnak ütközött és az árokban állt meg egy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balatonlelle közelében, a 138. és a 139. oldalon.

A járműben egy ember utazott. Ki tudott szállni a járműből.

A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.