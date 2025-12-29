Súlyos villamosbaleset történt a fővárosban: a mentőket is riasztani kellett

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 18:27
Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi Budapest XV. kerületében, a Páskomliget utcában.

Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. A balesethez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófavédelem.

 

