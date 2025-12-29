Most kaptuk a hírt: ilyen lesz az év végi és újévi közlekedési rend a fővárosban

A Budapesti Közlekedési Központ a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva.
december 29-31. év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend
január 1. ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
január 2-3. szombati menetrend
január 4. vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
december 29-éről 30-ára virradó éjjel munkanapi menetrend
december 30-áról 31-ére virradó éjjel munkanapi menetrend
december 31-éről január 1-jére virradó éjjel szilveszteri menetrend, a metrók egész éjjel közlekednek
január 1-jéről 2-ára virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
január 2-áról 3-ára virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
január 3-áról 4-ére virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben. Nem közlekedik a kizárólag sűrítőjelleggel bíró 33A és a 10-es járat.
December 31-éről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt, egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:
· az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró;
· a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok;
· a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városház tér között;
· a 75-ös trolibusz;
· a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között;
· az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz;
· a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel;
· a HÉV-ek minden vonalon egész éjszaka közlekednek a MÁV tájékoztatása szerint.
Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.
Változik az alábbi éjszakai járatok közlekedése:
· a 914-es autóbusz sűrűbben jár Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak (914B jelzéssel), illetve a Határ út és a Dél-pesti autóbuszgarázs között;
· a 923-as autóbusz sűrűbben indul Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar, illetve a Dél-pesti autóbuszgarázs és a Kálvin tér (923A jelzéssel) között;
· a 931-es autóbusz sűrítve közlekedik az Örs vezér tere és Árpádföld (931B jelzéssel), illetve a Nyugati pályaudvar és Zöldmál között;
· a 950-es autóbusz szintén sűrítve jár Pestszentimre vasútállomás és a Ganztelep, Mednyánszky utca (950B jelzéssel), illetve Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között;
· a 973-as autóbusz sűrítve közlekedik Újpalota, Szentmihályi út és a Deák Ferenc tér (973B jelzéssel), illetve a Savoyai Jenő tér és Nagytétény, ipartelep között;
· a 990-es autóbusz sűrítve közlekedik a Normafa és az Uránia, illetve Rákoskert és az Örs vezér tere (990A jelzéssel) között;
· a 901-es, a 908-as, a 909-es, a 909A, a 918-as, a 930-as, a 941-es, a 966-os, a 979A és a 999-es autóbuszok keretmenetrendi útvonalukon, de sűrítve közlekednek;
· a 934-es autóbusz sűrítve, bővített üzemidővel a hétköznapi útvonalán, Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar között közlekedik;
· a 956-os autóbusz vonalán sűrítő buszok közlekednek Hűvösvölgy és Remetekertváros között 956A jelzéssel;
· a 950A autóbusz rövidített útvonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik;
· a 960-as autóbusz rövidített útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és Békásmegyer, Újmegyeri tér között közlekedik;
· a 907A, a 914A, a 916-os, a 931A és a 973A autóbuszok a metrók közlekedése miatt ezen az éjszakán nem közlekednek;
· a 943-as és a 992-es autóbuszok az egész éjjel közlekedő HÉV-vonalak mellett nem közlekednek;
a 922-es és a 940-es autóbuszok egész éjszaka módosított menetrend szerint sűrítve közlekednek;
· a 994-es és a 994B autóbuszok módosított menetrend szerint, a 914-eshez hangolva közlekednek.
Január 2-án és 3-án szombati, 4-én pedig vasárnapi menetrend lesz érvényben.
A parkolási rendelet szerint az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás. December 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért.
Az év utolsó napján és az újév első napjain is érdemes a BKK járatokat használni, az utazás megtervezéséhez a BudapestGO applikáció használata javasolt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.