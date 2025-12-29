Most kaptuk a hírt: ilyen lesz az év végi és újévi közlekedési rend a fővárosban

A Budapesti Közlekedési Központ a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva.

Év végi és újévi közlekedési rend a fővárosban / Fotó: BKK - Budapesti Közlekedési Központ

A nappali járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 29. és január 4. között:

december 29-31. év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend

január 1. ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

január 2-3. szombati menetrend

január 4. vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

Késő este és éjszaka a metrók és az éjszakai járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 29. és január 4. között:

december 29-éről 30-ára virradó éjjel munkanapi menetrend

december 30-áról 31-ére virradó éjjel munkanapi menetrend

december 31-éről január 1-jére virradó éjjel szilveszteri menetrend, a metrók egész éjjel közlekednek

január 1-jéről 2-ára virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

január 2-áról 3-ára virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

január 3-áról 4-ére virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

Év végi és újévi közlekedési rend a fővárosban / Fotó: Forrás: BKK - Budapesti Közlekedési Központ

Közlekedés a két ünnep között

December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben. Nem közlekedik a kizárólag sűrítőjelleggel bíró 33A és a 10-es járat.

Bővülő közlekedés szilveszter éjszaka

December 31-éről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt, egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:

· az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró;

· a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok;

· a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városház tér között;

· a 75-ös trolibusz;

· a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között;