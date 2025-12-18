Sokkoló! Ököllel ütötte a tanárt az őrjöngő diák Egerben

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki megütötte a tanárnőjét – közölte az ugyeszseg.hu. A vád szerint a fiú egy egri gyógypedagógiai intézmény diákja. Ököllel ütötte a tanárt.
2024 őszén a vádlott a folyosón tartózkodott, amikor a helytelen viselkedése miatt az egyik tanárnő rászólt. A fiú ekkor ingerült lett, kiabálva szidalmazni kezdte a sértettet, majd ököllel mellkason ütötte, és a lábát is megrúgta.
A cselekménynek az vetett véget, hogy a folyosón tartózkodók lefogták a pedagógussal verekedő diákot.
A gyógytestnevelőként dolgozó nő az intézményben 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az Egri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat az agresszív fiatallal szemben. A vádhatóság próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta pártfogó felügyelet elrendelése mellett.
