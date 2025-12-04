Megnyert egy versenyt, majd balesetben meghalt az extrémsportoló

Szörnyű balesetben hunyt el a vakmerő szárnyasruha-pilóta. Tragikus halála csupán napokkal azután történt, hogy megnyert egy versenyt.

Új felszerelést próbált ki a szárnyasruha-pilóta, amikor halálába zuhant. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hibrid szárnyakat tesztelt a szárnyasruha-pilóta

A félelmet nem ismerő, 35 éves Jean Jacques Wallis a világ egyik leggyorsabb szárnyasruha-pilótája, a fokvárosi Lion’s Head hegyen történt balesetben vesztette életét. Az extrémsportoló több mint 20 évet töltött siklóernyőzéssel, és egy új hibrid szárnnyal ugrott le a hegyről, amikor halálába zuhant. Csupán idén nősült meg, és nemrég részt vett a kínai Tianmen-hegyen megrendezett 11. WWL Nagydíjon, ahol aranyérmet nyert a Target Strike versenyszámban, és negyedik lett a szlalom gyorsasági futamban.

Wallis egy "Flare Mustache parakite"-tal repült, amely egy rendkívül érzékeny szerkezet, és erős szélben, part menti repülésre terveztek. Egyesek félig sárkányrepülőnek, félig siklóernyőnek is nevezik. A Polgári Légi közlekedési Hatóság nyomozói arra kérték a szemtanúkat, hogy osszák meg a birtokukban lévő videókat, ezzel is elősegítve a vizsgálat haladását.

A pilóta egy "Flare Moustache parakite"-tal repült, egy új, rendkívül érzékeny hibrid szárnyat tesztelt, amelyet erős szélben történő part menti szárnyalásra és sebesség orientált repülésre terveztek. Bár a szabályozási szempontból a siklóernyős család részének tekintik, a parakite-ok kezelése nagyon eltér a hagyományos siklóernyős képzésben vagy tandemrepülésben használt nagyobb szárnyaktól.

- írta a Dél-afrikai Sárkányrepülő és Siklóernyős Szövetség (SAHPA) egy közleményben, amelyben részvétüket fejezték ki Wallis hozzátartozóinak.

A cél a balesetekből való tanulás és a jövőbeni incidensek megelőzése, nem pedig a felelősségre vonás.

- tette hozzá Louis Stanford szóvivő.

Több mint 30 hegyi kutató és mentős vett részt egy kimerítő műveletben, hogy kiemeljék Wallis holttestét. Végül kötélrendszereket használtak, hogy a testét felhúzzák az ösvényre, majd onnan elszállítsák - írta a Mirror.