Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megnyert egy versenyt, majd balesetben meghalt az extrémsportoló

ejtőernyős
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 06:00
halálhírtragédia
Új felszerelést próbált ki a vakmerő extrémsportoló, majd a halálába zuhant. A mentőcsapatok csupán egy rendkívül nehéz, 30 főt igénylő akció során tudták kiemelni a szárnyasruha-pilóta holttestét.

Szörnyű balesetben hunyt el a vakmerő szárnyasruha-pilóta. Tragikus halála csupán napokkal azután történt, hogy megnyert egy versenyt.

Új felszerelést próbált ki a szárnyasruha-pilóta, amikor halálába zuhant.
Új felszerelést próbált ki a szárnyasruha-pilóta, amikor halálába zuhant. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Hibrid szárnyakat tesztelt a szárnyasruha-pilóta

A félelmet nem ismerő, 35 éves Jean Jacques Wallis a világ egyik leggyorsabb szárnyasruha-pilótája, a fokvárosi Lion’s Head hegyen történt balesetben vesztette életét. Az extrémsportoló több mint 20 évet töltött siklóernyőzéssel, és egy új hibrid szárnnyal ugrott le a hegyről, amikor halálába zuhant. Csupán idén nősült meg, és nemrég részt vett a kínai Tianmen-hegyen megrendezett 11. WWL Nagydíjon, ahol aranyérmet nyert a Target Strike versenyszámban, és negyedik lett a szlalom gyorsasági futamban.

Wallis egy "Flare Mustache parakite"-tal repült, amely egy rendkívül érzékeny szerkezet, és erős szélben, part menti repülésre terveztek. Egyesek félig sárkányrepülőnek, félig siklóernyőnek is nevezik. A Polgári Légi közlekedési Hatóság nyomozói arra kérték a szemtanúkat, hogy osszák meg a birtokukban lévő videókat, ezzel is elősegítve a vizsgálat haladását.

A pilóta egy "Flare Moustache parakite"-tal repült, egy új, rendkívül érzékeny hibrid szárnyat tesztelt, amelyet erős szélben történő part menti szárnyalásra és sebesség orientált repülésre terveztek. Bár a szabályozási szempontból a siklóernyős család részének tekintik, a parakite-ok kezelése nagyon eltér a hagyományos siklóernyős képzésben vagy tandemrepülésben használt nagyobb szárnyaktól.

- írta a Dél-afrikai Sárkányrepülő és Siklóernyős Szövetség (SAHPA) egy közleményben, amelyben részvétüket fejezték ki Wallis hozzátartozóinak.

A cél a balesetekből való tanulás és a jövőbeni incidensek megelőzése, nem pedig a felelősségre vonás.

- tette hozzá Louis Stanford szóvivő.

Több mint 30 hegyi kutató és mentős vett részt egy kimerítő műveletben, hogy kiemeljék Wallis holttestét. Végül kötélrendszereket használtak, hogy a testét felhúzzák az ösvényre, majd onnan elszállítsák - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu