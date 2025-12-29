Teljes útzár lépett életbe: brutális baleset történt a Pesti úton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egymásnak ütközött két személygépkocsi Budapest XVII. kerületében, a Pesti úton, a Sima utca kereszteződésénél.

A baleset következtében az egyik autó felborult. A fővárosi hivatásos tűzoltók végeznek műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.