Fiatal rendőr holttestét találták meg a búvárok, összetört édesanyja azonosította

A 28 éves Rehaan Akhtar rendőrtiszt november 23-án a kora hajnali órákban tűnt el, miután barátaival italozott Bristolban – közölte az Avon Megyei Halottkémi Bíróság. A dél-walesi rendőrség kötelékébe tartozó tisztet eltűntnek nyilvánították, miután nem tért vissza a hostelbe, ahol megszállt.

Fotó: freepik.com

Holttestét a búvárok másnap reggel, november 24-én találták meg a bristoli kikötő területén – számolt be róla a Bristol Live. A boncolás előzetes eredménye szerint a halál oka fulladás volt.

A bíróságon elhangzott, hogy a rendőrtisztet 10:39-kor nyilvánították halottnak a helyszínen, később pedig az édesanyja hivatalosan is azonosította.

Debbie Rookes, Avon megye helyettes halottkémje szerdán megnyitotta és elnapolta a fiatal férfi halálának ügyében indított vizsgálatot. Elmondása szerint minden bizonyítékot január 5-ig be kell nyújtani a halottkémi bírósághoz, az ügy tárgyalását pedig előzetesen 2026. február 24-re tűzték ki.

Akhtar 2021 októberében csatlakozott a Dél-walesi Rendőrséghez közösségi támogatótisztként Cardiffban, majd 2023 szeptemberében rendőrtisztként helyezték Swansea-be.

Jeremy Vaughan rendőrfőkapitány nyilatkozatában így fogalmazott:

Megdöbbentett és elszomorított Rehaan halálhíre. Ebben a nehéz időszakban együttérzésünket fejezzük ki Rehaan családjának és barátainak, és mindent megteszünk azért, hogy támogatást nyújtsunk nekik. Szolgálata alatt Rehaan büszkeséggel és professzionalizmussal látta el feladatait, mind közösségi támogatótisztként, mind rendőrtisztként. Tudom, hogy nagy megbecsülésnek örvendett kollégái és azok körében is, akikkel napi munkája során kapcsolatba került. A Dél-walesi Rendőrség nevében őszinte részvétünket fejezem ki mindazoknak, akiket megérintett az ő elvesztése

– írja a Mirror.