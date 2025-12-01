Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Felfordult a katamarán, három áldozata is van a halálos hajóbalesetnek

Florida
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 14:10
Egy ember kórházba került. A hajóbaleset okát egyelőre nem tudni.
Három ember életét vesztette, egy pedig súlyos állapotban van egy floridai hajóbaleset után.

Fotó: Unsplash

Információk szerint Rebecca Knight, Brenna Millett, Neal Kirby, és a 60 éves Craig Millett utaztak a hajón, ami éppen a Caloosahatchee folyón haladt Floridában, amikor felborult. A Lee megyei tengeri vészhelyzeti reagáló csoport (MERT) a megerősítette az elhunytak és sérültek számát.

Szomorú nap a Caloosahatchee folyón. Tegnap este egy katamarán felborult és négy utasa a vízbe esett. Három áldozatot húztak ki a vízből, és egy személy élte túl kritikus állapotban

- írták a hatóságok.

Az incidens november 29-én, szombaton, helyi idő szerint körülbelül 16 órakor történt, Cope Coral és Fort Myers között.

Először Brenna Millett-et és Rebecca Knight-ot nyilvánítottak halottnak, míg Neal Kirby kórházba került. Később találták meg a 60 éves Craig Millett holltestét. Neal Kirby még most is kritikus állapotban fekszik a kórházban - írja a People.

Búvárok kutatták a floridai hajóbaleset helyszínét

 

