Felfordult a katamarán, három áldozata is van a halálos hajóbalesetnek

Három ember életét vesztette, egy pedig súlyos állapotban van egy floridai hajóbaleset után.
Információk szerint Rebecca Knight, Brenna Millett, Neal Kirby, és a 60 éves Craig Millett utaztak a hajón, ami éppen a Caloosahatchee folyón haladt Floridában, amikor felborult. A Lee megyei tengeri vészhelyzeti reagáló csoport (MERT) a megerősítette az elhunytak és sérültek számát.
Szomorú nap a Caloosahatchee folyón. Tegnap este egy katamarán felborult és négy utasa a vízbe esett. Három áldozatot húztak ki a vízből, és egy személy élte túl kritikus állapotban
- írták a hatóságok.
Az incidens november 29-én, szombaton, helyi idő szerint körülbelül 16 órakor történt, Cope Coral és Fort Myers között.
Először Brenna Millett-et és Rebecca Knight-ot nyilvánítottak halottnak, míg Neal Kirby kórházba került. Később találták meg a 60 éves Craig Millett holltestét. Neal Kirby még most is kritikus állapotban fekszik a kórházban - írja a People.
