Aggódik a család: napok óta nem lehet elérni az eltűnt Rékát

Eljárást folytat a Szentendrei Rendőrkapitányság az eltűnt Cs. Réka ügyében. A hírek szerint a 18 éves lány december 13-án, délután indult útnak egy budapesti iskolából: azóta nem tért haza az otthonába, tartózkodási helye ismeretlen, valamint telefonon sem elérhető.
A személyleírás alapján Cs. Réka körülbelül 170 centi magas, sportos testalkatú, kék szemű, hosszú barna hajú. Tetoválása, anyajegye nincsen. Alkalmi jelleggel szemüveget visel. Az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert.
A Szentendre Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatosan érdemi információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.