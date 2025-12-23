Aggódik a család: napok óta nem lehet elérni az eltűnt Rékát

Eljárást folytat a Szentendrei Rendőrkapitányság az eltűnt Cs. Réka ügyében. A hírek szerint a 18 éves lány december 13-án, délután indult útnak egy budapesti iskolából: azóta nem tért haza az otthonába, tartózkodási helye ismeretlen, valamint telefonon sem elérhető.

Nagy erővel keresik a rendőrök azt eltűnt Rékát / Fotó: Gé / MW

A személyleírás alapján Cs. Réka körülbelül 170 centi magas, sportos testalkatú, kék szemű, hosszú barna hajú. Tetoválása, anyajegye nincsen. Alkalmi jelleggel szemüveget visel. Az eltűnéskor viselt ruházata nem ismert.

A Szentendre Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatosan érdemi információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.