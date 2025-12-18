Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Életmentés Sajószentpéteren: Rendőrök élesztették újra a férfit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 11:14
A főtörzsőrmester azonnal tudta, mit kell tennie.

Sajószentpéteren segítettek egy bajbajutotton a helyi rendőrőrs járőrei – közölte a Police.hu. A főtörzsőrmester a Police Medic képzésen tanultaknak megfelelően azonnal cselekedett. Az eszméletlen férfit a rendőrök élesztették újra a helyszínen.

Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock 

Egy kétségbeesett nő kért segítséget 2025. december 14-én délután. Sajószentpéter belterületén egy férfit látott, amint magatehetetlenül fekszik az úttesten.

A helyi rendőrőrs járőrei (Rapp Máté r. főtörzsőrmester és Szabó Blanka r. őrmester) a riasztást követően haladéktalanul elindultak és néhány percen belül a helyszínre is érkeztek.

A férfit eszméletlen állapotban találták, nem mutatott életjeleket, nem volt sem pulzusa, sem légzése.

Rendőrök élesztették újra a férfit

Ekkor a főtörzsőrmester - a Police Medic képzésen tanultaknak megfelelően - azonnal mellkaskompressziót alkalmazott, míg társa a helyszínt biztosította és a szintén néhány perc múlva megérkező mentőket navigálta a helyszínre.

A kiérkező mentőszolgálat munkatársai a beteget átvették és tovább folytatták az újraélesztését, amely - a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhetően is - sikeres lett, így a férfit további ellátás céljából kórházba szállították.

