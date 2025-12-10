Mikulást tartóztattak le gyerekek szexuális zaklatásáért

Mikulás-jelmezben fellépő, korábban általános iskolai tanárként dolgozó férfit tartóztattak le gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képek birtoklásának gyanújával. A vádhatóság szerint a nyomozók „a kisgyerekekkel való aktív kapcsolata miatt” igyekeztek házkutatási parancsot szerezni.

Korábban tanárként dolgozott, nyugdíjba vonulása után Mikulás jelmezt vett fel a gyerekek szórakoztatására.

Fotó: urbazon / Getty Images

Mikulásként dolgozott nyugdíjba vonulása után

A 64 éves Mark Paulino-t egy rendbeli másodfokú gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok terjesztésével (CSAM), egy rendbeli másodfokú CSAM terjesztési szándékkal való birtoklással, egy rendbeli harmadfokú CSAM birtoklással és egy rendbeli gyermek jólétének veszélyeztetésével vádolták meg – közölte a Mercer megyei ügyészség december 8-án, hétfőn kiadott nyilatkozatában. Az ügyészség Internetes Bűncselekmények Gyermekek Ellen (ICAC) egységének nyomozói december 4-én szerzett tudomást a férfi tulajdonában lévő nem megfelelő anyagokról. Mercer megye ügyésze, Janetta D. Marbrey elmondta, hogy mivel Paulino „aktívan foglalkozik kisgyerekekkel” Mikulásként, aki fotózásokon, magán-, vállalati és szervezeti rendezvényeken is fellép, „a nyomozók éjjel-nappal dolgoztak, hogy házkutatási parancsot szerezzenek”. Paulino állítólag nemrégiben nyugdíjba vonult a Hamilton Township School District általános iskolai tanáraként.

December 5-én, pénteken az ügyészség a gazdasági bűncselekmények, a számítógépes bűncselekmények és a családon belüli erőszak ügyekkel foglalkozó osztályok, valamint a hamiltoni rendőrség SWAT-csapatának segítségével megszerezte a házkutatási parancsot. Marbrey szerint a hatóságok „több bizonyító erejű tárgyat” tudtak lefoglalni, miközben Paulinót őrizetbe vették. Ha elítélik, a nyugdíjas tanár öt-tíz év állami börtönbüntetésre és legfeljebb 150 000 dolláros (49 millió forintos) pénzbírságra számíthat második fokú bűncselekményeiért. A nyomozás még folyamatban van - olvasható a People cikkében.