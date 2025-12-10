Szerelmet hazudott a 15 éves kecskeméti lánynak, majd pokollá tette az életét

Fiatalkorút kényszerített prostitúcióra egy férfi, miután házasságot ajánlott a fiatal lánynak. A férfi agresszív viselkedést kezdett tanúsítani, emiatt a fiatal lány félt a férfitól.

Fotó: Police.hu

Fiatalkorú lányt kényszerítettek prostitúcióra

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség emberkereskedelem és garázdaság miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki, miután egy 15 éves lánynak szerelmet hazudott, prostitúcióra kényszerítette. A főügyészség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a büntetőügy sértettje egy középiskolai tanulmányai elején járó lány, akinek 2024 őszén beilleszkedési problémái voltak, emiatt iskola helyett többször csavargott, ezért egy idő után megromlott a kapcsolata szüleivel. A sértett 2024 karácsonyán Kecskeméten megismerkedett a vádlottal, és elnyerte a bizalmát, így a lány napokig haza se ment, ezért a rendőrség körözte. A férfi tudott arról, hogy a sértett még kiskorú, a szüleitől többször elszökött, iskolába nem jár, önálló keresete, megélhetési forrása nincs. Ezt kihasználva hamisan házasságot ígért neki azzal a feltétellel, hogy ha "pénzt szerez", együtt elköltöznek egy másik városba.

A valótlan ígéretek hallatán a sértett kötődni kezdett a nála kétszer idősebb vádlotthoz, aki főleg az életkora, valamint a testi ereje folytán mindvégig dominánsan viselkedett fele szemben: a sértett neki nem tetsző válaszaira, viselkedésére kiabálással, agresszívan reagált, ami a 15 éves gyermekben komoly félelmet keltett - írták. A sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva a vádlott prostitúcióra is rábírta a lányt, a pénzt elvette tőle.

A kiskorú végül hazatért szüleihez, de továbbra sem járt iskolába, és ismét csavarogni kezdett; összetalálkozott a vádlottal, aki megint szexmunkára akarta őt rávenni. Amikor a lány ez ellen tiltakozott, a férfi agresszívan lépett fel - közölték.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit az emberkereskedelem súlyosabban minősülő - tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, szexuális cselekmény végzésére rábírással, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett - bűntettével, valamint garázdaság vétségével vádolja, vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő férfi ügyében a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.