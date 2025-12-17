Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rejtélyes tragédia Kecskemétnél: halálra gázoltak egy férfit, aki gyalog bandukolt az M5-ös autópályán

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 16:40
A férfi életét már nem lehetett megmenteni. Nem tudni, mit keresett a sötétben a belső sávban.

Az M5-ös autópályán gázoltak halálra egy gyalogost a baon.hu információi szerint kedd éjszaka. Az áldozat életét nem tudták megmenteni, hiába tettek meg érte mindent.

Tragédia történt az M5-ös autópályán az éjjel
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Tragédia az M5-ösön

A baleset az M5-ös autópályán, a kecskeméti pihenőtől mindössze néhány száz méterre történt. Egy férfi az autópálya belső sávjában gyalogolt, amikor egy autó halálra gázolta. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portálnak elárulta: közigazgatási hatósági eljárás indult az ügyben. Azt, hogy mit keresett az áldozat az autópályán gyalog, ráadásul a belső sávban, rejtély fedi. Jelenleg nem kizárt, hogy öngyilkos akart lenni, ám más okok is álhatnak a tragédia mögött.

Van segítség!

Ha úgy érzi, Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, hívja az ingyenes 116-123 felnőtt lelkisegély számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.

 

