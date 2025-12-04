Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség: holttestet találtak Miskolcon

Holttestet találtak csütörtök reggel Miskolcon, a Szinvában. A rendőrség már a helyszínen van.
A tragédia helyszíne a Szinva-patak egy szakasza, ahol a víz felett átívelő kisebb híd és környező part menti terület csúszós lehetett, itt fedezték fel a vízben fekvő áldozatot - írja a boon.hu.
A lap értesülései szerint egy körülbelül 70 év körüli férfi eshetett a patakba. Mint írják, a helyszíni körülmények alapján feltételezhető, hogy ittas állapotban csúszhatott bele a vízbe, és arccal lefelé fekve fulladhatott meg. A gyors észlelés ellenére az életét már nem tudták megmenteni.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban közölte:
A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit, bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
