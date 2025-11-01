Egy boncmester megrázó vallomása: „A munkám miatt jobban értékelem az életet”

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 18:45
A legtöbben félnek az elmúlástól, nem is akarnak arra gondolni, mi történik, mikor testükből kiszáll az élet. Ám sokan vannak, akik borzongással teli kíváncsisággal fordulnak ehhez a témához. Hozzájuk szól Gerald Ledford boncmester, aki TikTok videóiban minden kérdésre őszintén válaszol, hogy megmutassa: munkájának semmi köze a horrorhoz, ő csak segít az elhunytaknak és a hozzátartozóknak.
Amikor egy hozzátartozó váratlanul veszti életét, a boncolás nemcsak orvosi vizsgálat, hanem egyfajta szolgálat az élőknek is — megnyugvást hozhat, válaszokat adhat, épp ezért sokakat érdekel ez a téma. Közel másfél millióan követik TikTokon Gerald Ledford boncmestert, aki oldalán kendőzetlenül válaszol a munkájával kapcsolatos kérdésekre. 

boncmester munka közben
Gerald Redford boncmester a TikTok egyik felkapott tartalomgyártója megválaszolja a sokakat foglalkoztató kérdéseket - illusztráció
Fotó: Dm_Cherry /  Shutterstock 

Miért lesz valaki boncmester?

A férfi munkahelyéről, egy boncteremből készíti videóit és örömmel fogad minden kérdést. Tartalmaiban elmagyarázza, mit takar egy boncmester feladata, és még ő maga is meglepődött, mikor kiderült, milyen sokakat érdekel a foglalkozása. Van olyan videója, amit több mint 5 millióan néztek meg!

Rendszeresen teszik fel neki azt a kérdést, miért ezt a szokatlan munkát választotta?

– Segíteni akartam. Azzal az érzéssel szerettem volna esténként hazamenni, hogy tudom, aznap is segítettem az embereknek – meséli Gerald, aki azt is elárulta, hogy kisgyerekként egyszer biciklibalesetet szenvedett, és az odaérkező rendőr annyira megnyugtatta és segítette őt, hogy elhatározta, felnőttként ő is rendőr lesz. Viszont az iskolában rájött, hogy fél attól, hogy egy tűzharcban megsérül, vagy hogy neki kell lelőnie valakit. És itt fordult a halottak felé, hogy így segítse az igazságszolgáltatást. 

A munkám kedvenc része, amikor bizonyítékokat kell keresnem. Ujjlenyomatot, lövedéket, ruhamaradványokat, amik segítségével megtalálhatják azt, aki ártott az áldozatnak 

– fejti ki egy másik videóban.

@big_led73 Is it true they put a plug in you ??? #gdubya #autopsytech #avclosure ♬ original sound - G Dubya

A boncmester is ember

Rengeteg kérdést kap a magánéletével kapcsolatban, követői tudni akarják, milyen ember, és nyitottsága, kedvessége képes elűzni az emberek félelmeit. Többen írták neki, hogy amióta őt követik, már nem aggódnak annyira a halál miatt.

– Tizenhárom éve élek a második feleségemmel. Az első házasságomból van egy fiam és egy lányom, a második feleségem révén pedig van egy nevelt lányom is. Két kutyám van és két macskám. A gyerekeim egyáltalán nem akarják azt a karriert, amit én választottam. Nem hibáztatom őket! – meséli nevetve. Arra is őszintén válaszolt, hogy egy-egy boncolás után hogyan érzi magát, és hogy tud enni munkája végeztével. 

– A boncterem a munkahelyem, a lakásom pedig az otthonom. Munkával csak itt foglalkozom, otthon nem is gondolok rá. Úgyhogy alig várom, ha éhesen hazamegyek, egyek valamit – szögezi le Gerald.

Élet és halál

Természetesen azok a kérdések sem maradhatnak el, amelyek azt firtatják, vajon egy boncmester fél-e a haláltól, és hogyan viszonyul a testekhez. Gerald videói nemcsak a téma miatt érdekesek, hanem azért is, mert nem általánosságban beszél, mindig úgy fogalmaz: „a te tested”, „miután meghaltál” stb. Ezzel pedig közel viszi a témát a nézőkhöz, egyértelművé teszi, hogy mindannyiunknak ez lesz a sorsa tehát nincs min aggódni. Amikor olyan kommentet kap, hogy valaki fél a haláltól, mosolyogva így reagál: „Ne félj, jó kezekben leszel!” Így jogos a kérdés, hogy ő maga tart-e az elmúlástól? 

Én a kígyóktól és pókoktól rettegek. A halott emberek nem ijesztők, ők csak fekszenek. Na és csak a munkám miatt a haláltól sem félek jobban. Épphogy jobban értékelem az életemet, mert látom, hogy bármikor vége lehet. A holnap sosem biztos, úgyhogy minden nap csinálj valamit, ami boldoggá tesz. Hívd fel a szüleidet, a testvéreidet, mondd el nekik, hogy szereted őket!

 – tanácsolja a TikTok kedvenc boncmestere.

@big_led73 When a pregnant person passes away do you put the baby back in the belly? #gdubya #autopsytech #pregnant ♬ original sound - G Dubya


 

 

