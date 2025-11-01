Egy boncmester megrázó vallomása: „A munkám miatt jobban értékelem az életet”

Amikor egy hozzátartozó váratlanul veszti életét, a boncolás nemcsak orvosi vizsgálat, hanem egyfajta szolgálat az élőknek is — megnyugvást hozhat, válaszokat adhat, épp ezért sokakat érdekel ez a téma. Közel másfél millióan követik TikTokon Gerald Ledford boncmestert, aki oldalán kendőzetlenül válaszol a munkájával kapcsolatos kérdésekre.

Gerald Redford boncmester a TikTok egyik felkapott tartalomgyártója megválaszolja a sokakat foglalkoztató kérdéseket - illusztráció

Fotó: Dm_Cherry / Shutterstock

Miért lesz valaki boncmester?

A férfi munkahelyéről, egy boncteremből készíti videóit és örömmel fogad minden kérdést. Tartalmaiban elmagyarázza, mit takar egy boncmester feladata, és még ő maga is meglepődött, mikor kiderült, milyen sokakat érdekel a foglalkozása. Van olyan videója, amit több mint 5 millióan néztek meg!

Rendszeresen teszik fel neki azt a kérdést, miért ezt a szokatlan munkát választotta?

– Segíteni akartam. Azzal az érzéssel szerettem volna esténként hazamenni, hogy tudom, aznap is segítettem az embereknek – meséli Gerald, aki azt is elárulta, hogy kisgyerekként egyszer biciklibalesetet szenvedett, és az odaérkező rendőr annyira megnyugtatta és segítette őt, hogy elhatározta, felnőttként ő is rendőr lesz. Viszont az iskolában rájött, hogy fél attól, hogy egy tűzharcban megsérül, vagy hogy neki kell lelőnie valakit. És itt fordult a halottak felé, hogy így segítse az igazságszolgáltatást.

A munkám kedvenc része, amikor bizonyítékokat kell keresnem. Ujjlenyomatot, lövedéket, ruhamaradványokat, amik segítségével megtalálhatják azt, aki ártott az áldozatnak

– fejti ki egy másik videóban.

A boncmester is ember

Rengeteg kérdést kap a magánéletével kapcsolatban, követői tudni akarják, milyen ember, és nyitottsága, kedvessége képes elűzni az emberek félelmeit. Többen írták neki, hogy amióta őt követik, már nem aggódnak annyira a halál miatt.

– Tizenhárom éve élek a második feleségemmel. Az első házasságomból van egy fiam és egy lányom, a második feleségem révén pedig van egy nevelt lányom is. Két kutyám van és két macskám. A gyerekeim egyáltalán nem akarják azt a karriert, amit én választottam. Nem hibáztatom őket! – meséli nevetve. Arra is őszintén válaszolt, hogy egy-egy boncolás után hogyan érzi magát, és hogy tud enni munkája végeztével.