Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló: megkéselték a fiatal, tehetséges futballistát, az életéért küzd

támadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 18:10
életveszélyes állapotfocistasokkolókéselés
Az esettel kapcsolatban öt embert gyanúsítanak.

Egy 18 éves futballista kritikus állapotban került kórházba, miután egy csoport fiatal megkéselte őt.

kórház
A focistát kórházba szállították Fotó: Unsplash

Megkéselték a fiatal, tehetséges futballistát

Bruno Petrone, aki az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik osztályában szereplő Unione Sportiva Angri 1927 csapatában játszik, kétszer megkéselték, a hasán és az oldalán. Sürgősen kórházba szállították, és egyenesen az intenzív osztályra vitték.

A támadás december 26-án, péntek este történt. Édesanyja, Dorotea a helyi médiának így nyilatkozott:

Bementem Bruno kórházi szobájába, és megcsókoltam. Megszorította a kezemet, hogy megnyugtasson, majd szó nélkül, csendben megkérdezte az ajkaival: „Újra tudok majd játszani?

December 27-én, szombat este öt fiatal adta fel magát a rendőrségen. Egy 15 éves fiú bevallotta, hogy ő szúrta meg kétszer az áldozatot, míg a másik négy beismerte, hogy részt vett a támadásban Nápolyban.

A NeedToKnow beszámolója szerint a rendőrség a 15 éves fiú otthonában végzett házkutatás során megtalálta a kést. A gyanúsított állítólag a következőket mondta a nyomozóknak:

– Egy héttel ezelőtt is verekedtünk, szintén a bárban. Csak véletlenül találkoztunk. Sajnálom.

A nyomozók szerint a 15 éves fiú a veszekedés után vett elő egy kést, és magánál tartotta, amíg véletlenül nem találkozott Petrone-nal és barátaival.

Petrone támadó középpályásként játszik az Eccellenza bajnokságban, az olasz profi bajnokságok alatt egy szinttel. A Napoli szurkolója, korábban a Serie C-ben játszott, ahol mindössze 16 évesen debütált. Édesanyja így nyilatkozott az eset kapcsán:

Nem heves természetű, nem dohányzik és nem iszik. Nem értem, mi történt. Miután a szünetet Formiában töltötte a nagyszüleinél, visszatért Nápolyba edzeni, mert a foci az élete.

Petrone édesanyja a támadást az olasz bűnügyi drámasorozat, a Gomorrah egyik jelenetéhez hasonlította. Azt mondta:

– Minturnóból Nápolyba költöztünk, hogy támogassuk a fiunkat és segítsünk neki megvalósítani az álmát. Most néha elgondolkodom, hogy talán rosszul döntöttünk. Rossz dolgok mindenhol előfordulnak, de itt túl sok a fegyver, túl sok az erőszak, és ezek az incidensek túlságosan gyakran történnek. Olyan érzés, mintha minden este a Gomorra című film egyik jelenetét élnénk át – ez elviselhetetlen.

A gyanúsítottak közül négyet fiatalkorúak börtönébe szállítottak, az ötödiket pedig feljelentették, de azóta már szabadon engedték. Mind az öt, akiknek nincs büntetett előéletük, gyilkossági kísérlettel vádolják őket. A 15 éves fiatalt emellett illegális kés birtoklásával is gyanúsítják - írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu