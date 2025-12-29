Sokkoló: megkéselték a fiatal, tehetséges futballistát, az életéért küzd

Egy 18 éves futballista kritikus állapotban került kórházba, miután egy csoport fiatal megkéselte őt.

A focistát kórházba szállították Fotó: Unsplash

Megkéselték a fiatal, tehetséges futballistát

Bruno Petrone, aki az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik osztályában szereplő Unione Sportiva Angri 1927 csapatában játszik, kétszer megkéselték, a hasán és az oldalán. Sürgősen kórházba szállították, és egyenesen az intenzív osztályra vitték.

A támadás december 26-án, péntek este történt. Édesanyja, Dorotea a helyi médiának így nyilatkozott:

Bementem Bruno kórházi szobájába, és megcsókoltam. Megszorította a kezemet, hogy megnyugtasson, majd szó nélkül, csendben megkérdezte az ajkaival: „Újra tudok majd játszani?

December 27-én, szombat este öt fiatal adta fel magát a rendőrségen. Egy 15 éves fiú bevallotta, hogy ő szúrta meg kétszer az áldozatot, míg a másik négy beismerte, hogy részt vett a támadásban Nápolyban.

A NeedToKnow beszámolója szerint a rendőrség a 15 éves fiú otthonában végzett házkutatás során megtalálta a kést. A gyanúsított állítólag a következőket mondta a nyomozóknak:

– Egy héttel ezelőtt is verekedtünk, szintén a bárban. Csak véletlenül találkoztunk. Sajnálom.

A nyomozók szerint a 15 éves fiú a veszekedés után vett elő egy kést, és magánál tartotta, amíg véletlenül nem találkozott Petrone-nal és barátaival.

Petrone támadó középpályásként játszik az Eccellenza bajnokságban, az olasz profi bajnokságok alatt egy szinttel. A Napoli szurkolója, korábban a Serie C-ben játszott, ahol mindössze 16 évesen debütált. Édesanyja így nyilatkozott az eset kapcsán:

Nem heves természetű, nem dohányzik és nem iszik. Nem értem, mi történt. Miután a szünetet Formiában töltötte a nagyszüleinél, visszatért Nápolyba edzeni, mert a foci az élete.

Petrone édesanyja a támadást az olasz bűnügyi drámasorozat, a Gomorrah egyik jelenetéhez hasonlította. Azt mondta:

– Minturnóból Nápolyba költöztünk, hogy támogassuk a fiunkat és segítsünk neki megvalósítani az álmát. Most néha elgondolkodom, hogy talán rosszul döntöttünk. Rossz dolgok mindenhol előfordulnak, de itt túl sok a fegyver, túl sok az erőszak, és ezek az incidensek túlságosan gyakran történnek. Olyan érzés, mintha minden este a Gomorra című film egyik jelenetét élnénk át – ez elviselhetetlen.