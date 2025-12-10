Az életükért futottak a diákok: lövöldözés tört ki az egyetemen

Lövöldözés történt a Kentucky Állami Egyetem területén: a hírek szerint egy diák meghalt, egy másik kritikus állapotban került kórházba, a feltételezett elkövetőt pedig rövid időn belül őrizetbe vették. A campust a hatóságok lezárták, és továbbra is vizsgálják a lövöldözés körülményeit és lehetséges indítékait.
A Fox56 beszámolója szerint helyi idő szerint december 9-én, nem sokkal 15:10 után érkezett bejelentés lövöldözésről a diszpécserszolgálathoz. A rendőrök négy percen belül a Kentucky Állami Egyetem területére érkeztek, ám mire kiértek, az egyetemi rendészet már őrizetbe vette a gyanúsítottat. A lövések a Whitney M. Young Jr. Hall kollégium közelében dördültek el. A hatóságok későbbi közlése szerint a két áldozat egyetemi hallgató volt.
Scott Tracy, a frankforti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy két személyt ért találat, közülük az egyik a helyszínen belehalt sérüléseibe. A másik áldozatot életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol továbbra is kritikus, de stabil állapotban ápolják.
Az egyetem vezetése közölte: az érintett diákok személyazonosságát a családok védelmében egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.