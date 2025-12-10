Az életükért futottak a diákok: lövöldözés tört ki az egyetemen

Lövöldözés történt a Kentucky Állami Egyetem területén: a hírek szerint egy diák meghalt, egy másik kritikus állapotban került kórházba, a feltételezett elkövetőt pedig rövid időn belül őrizetbe vették. A campust a hatóságok lezárták, és továbbra is vizsgálják a lövöldözés körülményeit és lehetséges indítékait.

Lövöldözés történt a Kentucky Állami Egyetem területén - Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Fox56 beszámolója szerint helyi idő szerint december 9-én, nem sokkal 15:10 után érkezett bejelentés lövöldözésről a diszpécserszolgálathoz. A rendőrök négy percen belül a Kentucky Állami Egyetem területére érkeztek, ám mire kiértek, az egyetemi rendészet már őrizetbe vette a gyanúsítottat. A lövések a Whitney M. Young Jr. Hall kollégium közelében dördültek el. A hatóságok későbbi közlése szerint a két áldozat egyetemi hallgató volt.

Scott Tracy, a frankforti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy két személyt ért találat, közülük az egyik a helyszínen belehalt sérüléseibe. A másik áldozatot életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol továbbra is kritikus, de stabil állapotban ápolják.

Az egyetem vezetése közölte: az érintett diákok személyazonosságát a családok védelmében egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.