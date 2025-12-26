KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Főzni akartak karácsonykor a kamaszok, leégették lakásukat Orosházán

tűzoltó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 19:27
tinifőzés
A tinik édesanyjuk nélkül voltak otthon.
B. V.
A szerző cikkei

Rohantak a tűzoltók karácsony napján, miután december 25-én, csütörtökön, Orosházán, két tini tüzet okozott otthonukban, miután nem figyeltek oda a konyhában. Főzni akartak, azonban a rezsón lévő műanyag edény kigyulladt. A lángok gyorsan terjedtek, a tűz akkora lett, hogy a társasház folyosójának teteje is kormos lett a füsttől. A kamaszlányok édesanyja a tűzesetkor nem volt otthon, így a szomszédoktól kértek segítséget, miután két macskájuk a lakásban rekedt.

Rohantak a tűzoltók, tinilányok okoztak tüzet karácsonykor.
Rohantak a tűzoltók, tinilányok okoztak tüzet karácsonykor. Fotó: MW (illusztráció)

Rohantak a tűzoltók, tinilányok okoztak tüzet karácsony napján 

 

Egy 13 évest és egy 15 évest vizsgáltak meg, akiknél felmerült a füstmérgezés lehetősége. Stabil állapotban szállították őket gyermekosztályra

 - közölte a Tényeknek Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálattól, míg a szomszéd, aki próbált segíteni a tiniknek, így nyilatkozott:  

Dübörögtek az ajtónkon, közölték a szituációt. A rezsón akartak valami ételt készíteni, sikertelenül. Valami műanyag edény gyulladt ki náluk 

- árulta el, hozzátéve, habár igyekezett bejutni a már lángoló lakásba a macskákért, ő sem tudta kimenteni az állatokat, akiket végül a tűzoltóság hozott ki.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu