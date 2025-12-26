Főzni akartak karácsonykor a kamaszok, leégették lakásukat Orosházán

Rohantak a tűzoltók karácsony napján, miután december 25-én, csütörtökön, Orosházán, két tini tüzet okozott otthonukban, miután nem figyeltek oda a konyhában. Főzni akartak, azonban a rezsón lévő műanyag edény kigyulladt. A lángok gyorsan terjedtek, a tűz akkora lett, hogy a társasház folyosójának teteje is kormos lett a füsttől. A kamaszlányok édesanyja a tűzesetkor nem volt otthon, így a szomszédoktól kértek segítséget, miután két macskájuk a lakásban rekedt.

Rohantak a tűzoltók, tinilányok okoztak tüzet karácsonykor. Fotó: MW (illusztráció)

Rohantak a tűzoltók, tinilányok okoztak tüzet karácsony napján

Egy 13 évest és egy 15 évest vizsgáltak meg, akiknél felmerült a füstmérgezés lehetősége. Stabil állapotban szállították őket gyermekosztályra

- közölte a Tényeknek Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálattól, míg a szomszéd, aki próbált segíteni a tiniknek, így nyilatkozott:

Dübörögtek az ajtónkon, közölték a szituációt. A rezsón akartak valami ételt készíteni, sikertelenül. Valami műanyag edény gyulladt ki náluk

- árulta el, hozzátéve, habár igyekezett bejutni a már lángoló lakásba a macskákért, ő sem tudta kimenteni az állatokat, akiket végül a tűzoltóság hozott ki.