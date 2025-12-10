Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Teljes útzár: feszítővágóval küzdenek egy emberért Vásárosnamény közelében

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 09:28
tűzoltómentő
Két személyautó ütközött össze, egy embert ki kellett szabadítani. 4117-es úton történt a baleset szerda reggel.

A 4117-es út egy szakasza lezárásra került, miután két személyautó egymásba ütközött. A baleset során egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.

A 4117-es úton egy embert szabadítottak ki a tűzoltók az egyik járműből.
Fotó: MW (illusztráció)

4117-es úton ütközött össze két személyautó

Karambolozott két személyautó a 4117-es úton, Vásárosnamény és Nagydobos között, az 5. kilométer közelében. Egy ember beszorult az egyik járműbe. Őt kéziszerszámokkal kiszabadították, majd átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mátészalkai hivatásos és vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók. A rajok áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem

 

