Teljes a káosz Budapesten, megbénult a közlekedés: baleset az Árpád hídon

Hármas karambol miatt áll a forgalom az Árpád hídnál. A baleset akadályozza a villamosforgalmat is.

Fotó: Gé / MW

Egymásnak ütközött egy kamion és két személyautó Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfő közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely akadályozza a villamosforgalmat is. Az érintett útszakaszon nagy a torlódás.