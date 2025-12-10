Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Teljes a káosz Budapesten, megbénult a közlekedés: baleset az Árpád hídon

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 10:11
Hármas karambol történt az Árpád hídon.

Hármas karambol miatt áll a forgalom az Árpád hídnál. A baleset akadályozza a villamosforgalmat is.

Fotó: Gé / MW

Egymásnak ütközött egy kamion és két személyautó Budapest XIII. kerületében, az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfő közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely akadályozza a villamosforgalmat is. Az érintett útszakaszon nagy a torlódás.

