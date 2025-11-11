Legalább 8 ember vesztette életét egy halálos autórobbanásban

Az indiai rendőrség terrorizmusellenes törvény alapján vizsgálja a halálos kimenetelű autórobbanást Új-Delhiben, miközben a helyszíni szakértők a robbanás okát próbálják megállapítani. A tragédia helyi idő szerint hétfő késő este történt a Vörös Erőd közelében, legalább nyolc ember életét vesztette, és többen megsérültek.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a halálos kimenetelű robbanást (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több jármű is lángra kapott a robbanás következtében

A rendőrség tisztviselői elárulták, hogy az ügyet India fő terrorizmusellenes törvénye alapján regisztrálták. Ez a jogszabály szélesebb hatásköröket biztosít a nyomozóhatóságok számára a gyanúsítottak őrizetbe vételéhez.

Narendra Modi miniszterelnök, aki kedden hivatalos látogatáson volt Bhutánban, kijelentette, hogy a nyomozók a végére fognak járni ennek az támadásnak.

Az összeesküvők nem menekülhetnek, és minden felelős szembe fog nézni az igazsággal

- mondta Modi.

A rendőrség szerint a robbanás egy Hyundai i20-as autóból indulhatott ki, amely éppen egy forgalmi lámpánál állt meg. A környező járművek súlyosan megrongálódtak, a helyszíni fotókon betört ablakok, fémdarabok és lángba borult autók láthatók.

A rendőrség jelenleg a jármű tulajdonosát próbálja felkutatni. Az autóban utazókról egyelőre nincs információ, de valószínű, hogy ők is életüket vesztették a robbanásban.

Mindeközben a nagyobb vasútállomásokon, köztük Mumbaiban és az Új-Delhivel szomszédos Uttar Pradesh államban, fokozott biztonsági készültséget rendeltek el. A főváros kulcsfontosságú létesítményeit, köztük a nemzetközi repülőteret, a metrórendszert és a kormányépületeket, szintén magas szintű riasztás alatt vannak - írta a AP News.